Ficův triumf posílí unijní potížisty, míní zahraniční média. Slovensko prý míří k Rusku

Vítězství „proputinovského Roberta Fica ve slovenských volbách potěšilo Budapešť, která vidí, že se k moci dostává její spojenec,“ mezi proevropskými silami to ale vyvolalo obavy, napsal ve svém článku server Euractiv. Ačkoli se na sestavení vlády teprve čeká, v souvislosti s rostoucími obavami z dezinformačních kampaní sílí výzvy, aby se Evropa „probudila“.

Před dvěma dekádami, v dobách napjatých vztahů mezi Slovenskem a Maďarskem, byli rivalové, teď si světová média všímají, že k sobě mají pořád blíž. „Fico a Orbán by se mohli spojit a vytvářet Bruselu překážky. Pokud se polské vládnoucí straně Právo a spravedlnost podaří vyhrát příští měsíc třetí mandát v parlamentních volbách, tento blok potížistů z EU by mohl být ještě silnější,“ hodnotí středoevropskou situaci americká stanice CNN.

Vstříc Rusku

Britská BBC zdůrazňuje, že Fico položil naposledy premiérský mandát kvůli vraždě novináře Jána Kuciaka, která odhalila korupci v nejvyšších patrech slovenské politiky. Francouzský Le Monde stejně jako řada dalších západních médií tvrdí, že Slovensko po volbách vykročilo směrem k Rusku.

Moskva se proti tomu ale ohradila. „Jsme v situaci, kdy jakýkoliv politik v Evropě, který tíhne k suverenitě vlastní země a chrání zájmy svého státu, je často označen za proruského. To je absurdní,“ zdůraznil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Fico tvrdí, že chce dál držet kurz zahraniční politiky v rámci NATO i Evropské unie. Obavy ohledně proruského směřování Slovenska vyvolaly hlavně jeho výroky o tom, že už dál nehodlá zasílat Ukrajině vojenskou pomoc. „Slovensko a lidi na Slovensku mají vážnější problémy, než je Ukrajina. To je vše, co k tomu teď můžu říct,“ řekl expremiér.

Bratislava byla přitom dosud jeden z největších spojenců Kyjeva. „Respektujeme volbu slovenského lidu. Ale je příliš brzy na to říkat, jak výsledek těchto voleb ovlivní pozici Slovenska,“ míní ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

Evropští socialisté hrozí vyloučením Smeru-SD, Fico je na to připraven

Ficova strana Smer-SD je rovněž nejproblematičtějším členem Strany evropských socialistů (PES) a frakce socialistů a demokratů v Evropském parlamentu. Vedení PES již před volbami uvedlo, že o svých obavách ohledně Ficových prohlášení diskutovalo se zástupci strany a zdůraznilo prosazování sociálnědemokratických hodnot, včetně demokracie, respektu k mezinárodnímu právu či odporu proti agresi.

Jak nyní uvedl server Politico, předseda PES Stefan Löfven v rozhovoru pro švédský deník Dagens Nyheter dokonce pohrozil vyloučením Smeru ze Strany evropských socialistů, pokud bude Fico pokračovat ve své proruské rétorice. „PES podporuje Ukrajinu a očekáváme, že i naše členské strany budou Ukrajinu nadále podporovat,“ řekl Löfven.

„Pokud daní za to, že se na Slovensku věnujeme skutečné levicové agendě a vyslovujeme suverénní názory, má být naše vyloučení z mezinárodní strany, tak takovou daň jsme připraveni zaplatit,“ napsal Fico v prohlášení. Fico odmítá vojenskou pomoc Ukrajině a vystupuje proti začlenění Kyjeva do NATO.

Löfven se podle Fica řídí filozofií, že kdo je pro mír, je válečným štváčem, a kdo je pro válku a zabíjení, je mírový aktivista. „Buď budeme říkat to, co si přejí USA, nebo nás vyloučí. Buď se zařadíme a poslušně budeme vykonávat politiku jediného názoru, nebo se staneme vyvrheli, pokud míníme říkat, že EU by měla převzít na Ukrajině mírovou iniciativu,“ řekl předseda Smeru-SD.