Slovenské volby ovládl Ficův Smer, klíčový bude Hlas

Bývalý Ficův spolustraník se před několika lety se svým někdejším stranickým šéfem názorově rozešel a veřejně vylučoval účast na vládě, v níž by byl Fico. „Jsem stále přesvědčený, že dva expremiéři by neměli sedět ve stejné vládě,“ dodal Pellegrini, který se stal předsedou vlády po Ficově odchodu během veřejných protestů po vraždě novináře Jána Kuciaka. Na dotaz, který z expremiérů by v případné nové vládě neměl být, neodpověděl.

Obě strany by k většině ve 150členném parlamentu podle současného rozložení mandátů potřebovaly podporu další formace. Tou by se podle komentátorů mohla stát Slovenská národná strana nebo Kresťanskodemokratické hnutí (KDH). Jeho lídr Milan Majerský už takovou možnost naznačil: „Kdokoli bude vítězem voleb, s tím si sedneme za stůl.“