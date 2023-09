Ficův Smer hraje vabank. Favorit slovenských voleb vsadil na radikální rétoriku

Strana, kterou v roce 1999 založil poslanec původně zvolený za Stranu demokratické ľavice Robert Fico, patří k těm nejúspěšnějším v polistopadovém Slovensku. Čtyřikrát vyhrála volby a mezi lety 2006 a 2020 se s výjimkou dvou let významně podílela na vládě. Předsedou strany nadále zůstává Robert Fico, kterého volební úspěchy několikrát vynesly do křesla předsedy vlády. Jako jediný premiér Slovenska se také postavil do čela jednobarevného kabinetu, a to po volbách v roce 2012, kdy Smer–SD získal zhruba 44 procent hlasů voličů, a tím pádem i bezpečnou většinu v Národní radě.

Přelom však přišel v roce 2018, kdy Slovensko prošlo vládní a společenskou krizí, kterou spustila vražda novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Během působení Smeru-SD v exekutivě se objevila řada kauz. Věnoval se jim právě i novinář, který zemřel rukou nájemného vraha. Poslední Kuciakův nedokončený článek se zabýval napojením tehdejších vládních špiček na italskou mafii.

Fico po odchodu z čela vlády ztratil popularitu. Potom stranu restartoval Událost otřásla slovenskou veřejností. Několik týdnů protivládních protestů, vůbec největších v zemi od sametové revoluce, a tlak koaličních partnerů donutil Roberta Fica rezignovat na post premiéra. V čele vlády jej nahradil místopředseda Smeru–SD Peter Pellegrini. Fico výrazně ztratil na popularitě, kterou naopak získal právě jeho stranický kolega. „Jako politický představitel měl Fico jistý útlum, a to v letech 2018 až 2020, kdy jeho popularita po Kuciakově vraždě výrazně poklesla, což se projevilo například tím, že ho jeho vlastní strana v kampani před volbami 2020 téměř ‚stáhla z oběhu‘,“ přiblížil politolog Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Peter Spáč.

Fakta Politická kariéra Roberta Fica Politická kariéra Roberta Fica V roce 1987 vstoupil do komunistické strany a tři roky po sametové revoluci zasedl do parlamentu za postkomunistickou Stranu demokratické ľavice (SDĽ). Po volbách v roce 1998 se SDL stala vládní stranou, ale Fico ve vládě nezasedl, stranu nakonec opustil a v prosinci 1999 si založil vlastní Smer.

Suverénní vítězství ve volbách v roce 2006 Ficovi zajistila jeho kritika v zahraničí oceňovaných, ale doma nepopulárních hospodářských a sociálních reforem kabinetu Mikuláše Dzurindy. Smer–SD spolu se Slovenskou národnou stranou a Hnutiem za demokratické Slovensko sestavil vládu, Fico se stal premiérem.

I v dalších volbách v roce 2010 Smer–SD s náskokem zvítězil, ale Fico musel přenechat moc koalici pravého středu. Ta se po roce a čtvrt rozpadla a následující předčasné volby vyhrál Ficův Smer–SD, který pak i sestavil jednobarevný kabinet.

Po dalších předčasných volbách v roce 2012, ve kterých Smer–SD zvítězil s ještě větším náskokem, se stal Fico premiérem podruhé. Díky své popularitě platil Fico za favorita prezidentských voleb na jaře 2014, nakonec ho však ve druhém kole porazil nestraník a politický nováček Andrej Kiska.

Ve volbách v březnu 2016 Smer–SD opět zvítězil, ale se ztrátami. Vládní koalici vytvořil s nacionalistickou Slovenskou národnou stranou a stranami Most-Híd a Sieť. Jeho třetí vláda v létě 2017 ustála krizi s netransparentním rozdělováním evropských dotací.

Z čela vlády odstoupil Fico v březnu 2018 po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, tento čin vyvolal na Slovensku politickou krizi. Fico se po rezignaci vrátil do poslanecké lavice. Zvolen byl už v roce 2016, během působení ve funkci předsedy vlády ale mandát v souladu s ústavou nevykonával.

V listopadu 2019 vyvolala pozornost nahrávka rozhovoru dvou podnikatelů. Jedním z nich byl Marian Kočner, který je podezřelý v případech ekonomické kriminality a byl také obviněn z objednání Kuciakovy vraždy, což však prvoinstanční soud zamítl. Z nahrávky vyplývá, že se Kočner čtyři roky předtím chlubil, že mu tehdejší premiér Fico slíbil „svatý klid“ před vyšetřováním jeho kauz. Fico dříve přiznal jen to, že se s Kočnerem potkával na společenských akcích.

Ve volbách v únoru 2020 strana utrpěla porážku, když zvítězilo opoziční hnutí OĽaNO Igora Matoviče. Smer–SD přišel o dlouholeté dominantní postavení ve slovenské politice a skončil v opozici. Fico se stal řadovým poslancem.

V říjnu 2021 napsaly portál Aktuality.sk a list Denník N, že slovenská policie prostřednictvím odposlechů a kamerových záznamů zaznamenala schůzky Fica, exministra vnitra Roberta Kaliňáka a dalších osob, na kterých hovořili i o případech stíhaných bývalých vysokých úředníků z dob vládnutí Ficovy strany. Média s odvoláním na vyjádření prokuratury uvedla, že odposlechy a jejich přepisy potvrzují snahy vícero osob z prostředí politiky, podnikání a advokacie ovlivňovat stíhání nejzávažnějších kauz, diskreditovat elitní vyšetřovatele a prokurátory. Fico označil odposlechy svých schůzek s advokáty vazebně stíhaných osob na myslivecké chatě na jihu země za nezákonné a v rozporu s demokracií.

V dubnu 2022 byl Fico a exministr Kaliňák obviněn z několika trestných činů, včetně založení, zosnování a podpory zločinecké skupiny a ohrožení daňového tajemství. Z vyjádření Ficova a Kaliňákova advokáta a informací médií vyplynulo, že obvinění souviselo také s podezřením na diskreditaci politických oponentů Smeru–SD a bývalého prezidenta Andreje Kisky. Slovenská prokuratura poté požádala sněmovnu o souhlas s vazebním stíháním Fica, v květnu ho ale parlament odmítl vydat.

V listopadu 2022 prokuratura oznámila, že zrušila stíhání Fica, Kaliňáka i dalších dvou osob v souvislosti s podezřením z dřívějšího zneužívání policie a finanční správy proti politickým oponentům.

Zdroj: ČTK

V posledních parlamentních volbách tak v čele kandidátní listiny nestál Fico, ale naopak populárnější Pellegrini. Šlo o první volby od roku 2002, ve kterých strana nezvítězila. Volební lídr Pellegrini i kvůli sporům s Ficem následně ze strany odešel a založil spolu s dalšími přeběhlíky vlastní politický subjekt Hlas. „Po odchodu Petra Pellegriniho ze Smeru se však Ficovi podařilo provést jistý restart a díky své stále radikálnější rétorice vrátil svou stranu na vrchol žebříčku popularity. V současné době je pro Smer rozhodně nepostradatelný a nemá za něj adekvátní personální náhradu,“ uvedl Spáč. Podle programu chce strana obrat v zahraniční politice Smer–SD stojí podle volebního programu za myšlenkou evropské integrace, která „je jedinečný projekt hodný ochrany“ a členství v Evropské unii považuje za „nenahraditelné“. Zároveň však neodmítá kritiku organizace. „EU není v současnosti správně řízená a mnohá rozhodnutí vyvolávají na Slovensku veřejný nesouhlas,“ stojí v dokumentu. Smer proto bude chtít po zářijových volbách vrátit do zahraniční politiky Slovenska důraz na suverenitu a obhajobu národně-státních zájmů. Požadovat chce například návrat k „mírové podstatě EU“. Spáč upozornil, že politické ambice Smeru mají „orbánovský nádech“. S tím souhlasí i prezident bratislavského Institutu pro veřejné otázky Grigorij Mesežnikov. Domnívá se, že Robert Fico v zahraniční a obranné politice „bude opakovat (maďarského premiéra Viktora) Orbána“. „Obránovi to vychází, proč by to nevyšlo jemu?“ otázal se.

Fakta Postoj strany Smer–SD k ruské invazi na Ukrajinu Postoj strany Smer–SD k ruské invazi na Ukrajinu „Smer–SD si je vědom, že pokračování válečného konfliktu na Ukrajině bude v nadcházejícím období rozhodující zahraničněpolitickou událostí. Smer–SD bude podporovat veškerou možnou humanitární pomoc Ukrajině. Smer–SD nadále odmítá vojenskou pomoc Ukrajině, neboť ta vede pouze k prodloužení válečného konfliktu a utrpení civilního obyvatelstva, aniž by se změnil postoj Ruské federace.

Smer–SD, pokud se bude podílet na vládě, bude posuzovat návrhy na uvalení sankcí proti kterémukoli státu světa na základě účinnosti navrhovaných sankcí při dosahování zamýšlených cílů a zejména na základě ekonomických a sociálních dopadů sankcí na Slovensko. V zájmu ukončení vojenského konfliktu na Ukrajině bude Smer–SD podporovat všechny smysluplné mírové plány a vynaloží veškeré úsilí, aby to byla především EU, která v rámci své suverénní zahraniční politiky přijde s návrhy na okamžité ukončení bojů na Ukrajině a na diplomatické urovnání konfliktu.

Smer–SD považuje použití ruské vojenské síly na Ukrajině za porušení mezinárodního práva, stejně jako považoval za porušení mezinárodního práva invazi USA do Iráku nebo vytvoření Kosova. Při hodnocení situace na Ukrajině vnímá Smer–SD události na východě a jihu Ukrajiny v roce 2014 a v následujícím období.

I přes porušení mezinárodního práva ve válce na Ukrajině bude Smer–SD chránit památku obětí Rudé armády při osvobozování Slovenska a význam role, kterou sehrál bývalý SSSR a všechny jeho národy, včetně Rusů, Ukrajinců, Bělorusů, Moldavanů a dalších, při porážce německého fašismu.

Smer–SD se znepokojením vnímá pokusy o vybudování nové železné opony mezi Západem a Východem, jakož i důsledky politiky USA a EU v podobě nového strategického spojenectví Ruské federace a Číny. Smer–SD, pokud se bude podílet na vládě a po ukončení válečného konfliktu na Ukrajině, podnikne nezbytné kroky k základní normalizaci vztahů mezi Slovenskou republikou, celou EU a Ruskou federací.

Smer–SD odmítá politiku vytváření nepřátel a má a bude mít zájem na dobrých přátelských a vzájemně ekonomicky výhodných vztazích se všemi zeměmi světa, které budou mít zájem na stejných vztazích se Slovenskem. Smer–SD hodlá provádět suverénní zahraniční politiku ve všech čtyřech světových stranách, v kontextu našeho členství v EU a NATO, na základě zásad zdůrazněných v úvodu těchto východisek slovenské zahraniční politiky pro volební program pro nadcházející parlamentní volby.

Zdroj: Volební program strany Smer – Sociálna demokracia

V souvislosti s tím Smer–SD podle programu požaduje ukončení vojenské pomoci Ruskem napadené Ukrajině a pokračování pouze humanitární pomoci. Dodávky zbraní podle strany vedou „pouze k prodloužení válečného konfliktu a utrpení civilistů, aniž by se změnil postoj Ruské federace“. Invazi strana považuje za porušení mezinárodního práva, stejně tak jako „invazi USA do Iráku nebo vytvoření Kosova“. Směrem k Rusku pak Smer–SD volá v případě ukončení války po „normalizaci vztahů mezi Slovenskou republikou, celou EU a Ruskou federací“. Strana expremiéra Roberta Fica „odmítá politiku vytváření nepřátel a má a bude mít zájem na dobrých přátelských a vzájemně ekonomicky výhodných vztazích se všemi zeměmi světa“. V rámci vnitrostátní politiky mluví program Smeru–SD zejména o sociálních tématech. Strana deklaruje, že se zapojí do boje proti chudobě, zdražování a poklesu životní úrovně obyvatel. Docílit toho chce efektivním čerpáním evropských dotací, bojem proti daňovým únikům nebo odmítnutím výdajů na obranu nad dvě procenta HDP. Politologové: Strana během posledních let prošla radikalizací Podle Spáče však není Smer přes název sociálně-demokratickou stranou. „Současný Smer nemá se sociální demokracií nic společného a toto označení je čistě iluzorní,“ uvedl. Strana se podle něj od migrační krize v roce 2015 začala přiklánět k radikálním názorovým směrům, což dále podnítily i události okolo vražd Kuciaka a Kušnírové, pandemie covidu-19 a ruské invaze na Ukrajinu. Nyní se tak podle politologa nedá mluvit o náznacích, ale o „plnohodnotné radikalizaci Smeru“. „V současné době se rétorika Smeru v klíčových otázkách vůbec neliší od krajně pravicových stran, jako je na Slovensku Republika nebo SNS,“ domnívá se Spáč. „Používá ruské narativy, útočí na západní spojence, zpochybňuje policii, právní stát, tvrdí, že je všechno represe,“ řekl Mesežnikov. Blízkost k nacionalisticky orientovaným stranám podle něj Smeru nahrává. Předpokládá, že část voličů raději odevzdá svůj hlas jednomu z favoritů voleb než stranám, u kterých nemají jistotu, že překonají hranici pro vstup do parlamentu. Příklon Fica k národovecké politice však podle politologa není kalkulem. „Vždy byl nacionalista. Ale když byl předsedou vlády, tak se z pragmatických důvodů v nacionalismu a xenofobii omezoval. Přece jen jezdil do Bruselu a strana byla, a stále ještě je, členem Strany evropských socialistů. Tehdy se omezoval, teď je vůbec nejautentičtější, jaký může být,“ poznamenal Mesežnikov. Na začátku září například Fico vystoupil na mítinku, kde zopakoval kremelské lživé tvrzení o tom, že rusko-ukrajinský konflikt začal „v roce 2014, kdy ukrajinští nacisti a fašisti začali vraždit ruské občany na Donbase a v Luhansku“. Ve skutečnosti tehdy ruští ozbrojenci přijeli na Ukrajinu a rozpoutali tam ozbrojené povstání, které přerostlo ve válku, do níž se místy zapojila i pravidelná ruská armáda. Fico také tvrdil, že „svoboda přišla z Východu“, zatímco „válka vždy začíná ze Západu“.

Odkaz Ve slovenských volbách kandiduje pětadvacet uskupení

Mesežnikov také upozornil, že kvůli kontroverzím bude pro Smer–SD zřejmě obtížnější najít po volbách případné koaliční partnery, se kterými by strana mohla sestavit vládu. Navíc je podle něj Smer–SD také mocensky expanzivní stranou. „Každý, kdo vstoupil do koalice se Smerem, potom vypadl z parlamentu, nebo zanikl,“ poukázal. Podle Spáče by koaliční partneři mohli ovlivnit další směřování strany. Průzkumy veřejného mínění ukazují řadu alternativ – umírněné strany by mohly mírnit ambice Smeru–SD. V případě sestavení vlády s krajně pravicovými subjekty by se ale na Slovensku podle něj mohla otevřít „cesta k oslabení demokracie po vzoru Maďarska“. „V tomto případě přitom nejde pouze o teoretickou hrozbu. Současná rétorika Smeru a jeho postoje k Rusku, médiím a mocenským složkám státu rozhodně nejsou jen marketingovou hrou na voliče, kterou by strana po volbách opustila a umírnila se. Co se týče charakteru demokracie na Slovensku po volbách v roce 2023, Ficův Smer neblafuje, ale hraje vabank,“ uvedl Spáč.