Přerozdělování migrantů nefunguje, řešení je třeba hledat v zemích původu, míní Bžoch

Řešení v místě vzniku migrace

„Pro nás je mnohem levnější se věnovat migraci tam, kde vzniká, než ji řešit tady. Diskutujeme, kolik bude stát platit za jednoho odmítnutého migranta, kolik migrantů bude stát přijímat na základě hrubého domácí produktu (HDP) a počtu obyvatel. To je prostě špatně,“ řekl Bžoch.

„Pořád nám chybí spolupráce se třetími zeměmi, ze kterých ta migrace přichází. Tranzitní země, země původu. Tam bychom měli investovat mnohem více času a energie,“ prohlásil Bžoch a přihlásil se k zvýšení diplomatického tlaku na země, ze kterých migranti do EU přicházejí.

„Evropa si musí určit priority. Pokud jsou země, do kterých investujeme a posíláme tam rozvojovou pomoc, a ty země nám to vrací tím, že uvolňují cestu migrantům, jsou to i tranzitní země, tak něco děláme špatně. Musíme si říct, jestli to máme dělat dál, nebo všechny ty peníze máme investovat tam, kde nám to opravdu pomáhá,“ prohlásil poslanec.

V Africe podle něj řada států nefunguje na demokratických principech. „Pokud není v Africe EU, tak tam své zájmy má Rusko a Čína, kteří po nich nic nechtějí. Oni nemají migrační krizi. My po nich něco chceme. Říkáme: ‚My vám budeme pomáhat za to, že budete dělat reformy a budeme více spolupracovat'. To po nich Čína nechce,“ řekl Bžoch a připustil, že s autoritářskými režimy v Africe bude pro EU složité se dohodnout.

Lidé z Afriky do Evropy přichází za lepším životem, řekl poslanec. „Ta tendence je pořád stejná. Do toho máme i další vlivy. Dopady klimatické změny, boj o vodu a spoustu dalších věcí,“ prohlásil.