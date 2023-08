Do Polska proudí tisíce migrantů za prací, vláda to podporuje navzdory protiimigrační rétorice

Tajfn Cansu se do Varšavy přestěhoval za prací, ale na potřebné vízum čekal přes rok. „Řekli nám, že to bude trvat nějakou dobu, ale tu jsme výrazně překročili. Trvalo to rok, možná třináct měsíců,“ řekl analytik v dopravě, původem z Turecka.

Délku vyřizování připisuje tomu, že úředníci jsou žádostmi zavalení. Loni Polsko vydalo na 130 tisíc pracovních víz občanům zemí mimo EU kromě Ukrajinců a Bělorusů, které počítají zvlášť. Nejčastěji ze Střední Asie, Kavkazu a Blízkého východu.

„Už mezi lety 2015 a 2020, tedy před pandemií, se Polsko stalo cílovou zemí pracovní migrace v masovém měřítku,“ řekl ekonom a sociolog z Varšavské univerzity Paweł Kaczmarczyk. Během uplynulé dekády se Polsko proměnilo. V 38milionové zemi legálně pracuje přes jeden a čtvrt milionu cizinců – další zhruba třetina tohoto počtu je podle odhadů na černém trhu.

„Svářeči, řidiči, stavební dělníci. To jsou obory, které jsou ve špatné situaci. Nějak se to zatím zvládá, ale co pozorujeme, je velký nedostatek lidí,“ míní expertka na pracovní migraci Joanna Torbé-Jacko.