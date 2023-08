Latinskoameričtí lídři jednají o ochraně Amazonie. Zločiny proti pralesu by mohly čelit tvrdším postihům

Podle kolumbijského prezidenta Gustava Petra by se země v oblasti měly dohodnout na vytvoření mezinárodního tribunálu, který by se zabýval zločiny proti amazonskému pralesu. Vyzval i k většímu společnému úsilí ve vědeckém bádání.

Hlavním cílem setkání je zabránit dalšímu odlesňování

Cílem dvoudenní summitu je nalézt společnou řeč ohledně ochrany amazonského pralesa. Podle brazilské ministryně životního prostředí Mariny Silvaové je nutné zabránit tomu, aby se amazonský prales dostal do „bodu zvratu“, kdy začne produkovat více oxidu uhličitého, než kolik ho dokáže absorbovat. Jedním z hlavních úkolů summitu je podle agentury AFP nalézt shodu na opatření proti odlesňování. Státy by se mohly zavázat k zastavení odlesňování do roku 2030, jak to chce učinit Brazílie.

Přes šedesát procent amazonského pralesa se nachází v Brazílii, zbytek leží na území sedmi států. Amazonský summit je primárně schůzkou Bolívie, Brazílie, Kolumbie, Ekvádoru, Guyany, Peru, Surinamu a Venezuely, tedy států, které už v roce 1978 podepsaly smlouvu o spolupráci v Amazonii.