Desetitisíce Izraelců znovu protestují proti justiční reformě. Chceme návrat k demokracii, tvrdí

„Izrael se tento týden dostal do nové fáze, v níž vláda začala přebírat kontrolu nad nejvyšším soudem s cílem udělat z Izraele stát s jedinou mocí,“ cituje portál listuThe Jerusalem Post z prohlášení pořadatelů sobotních protestů, které se konají celkem na 150 místech v zemi. „Protesty budeme zesilovat do doby, než se Izrael vrátí k demokracii,“ oznámili.

Na demonstraci v Tel Avivu bývalý guvernér centrální banky Jaakov Frenkel řekl, že zahraniční investory znepokojují dramatické změny, které se v Izraeli dějí od nástupu současné Netanjahuovy vlády. Pozici Izraele podle něho neničí „nepřátelé zvenčí, ale politika vlády“. Podle agentury DPA dodal, že kabinet porušil svůjslib, podle kterého měl justiční reformu prosadit pouze na základě širokého celospolečenského konsenzu.

Nevládní organizace se proti novému zákonu odvolaly k nejvyššímu soudu. Ten odvolání projedná v září. Pokud by ho nejvyšší soud zrušil a vláda by to neakceptovala, hrozila by Izraeli státní krize, uvedla DPA.