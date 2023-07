Šéf špionů se nemůže skrývat ve stínech, atentáty na mě jsou marné, říká Budanov

„Máme svoje vlastní zdroje. Dalo by se říct, že jsou v úřadech, které mají k Putinovi nejblíž. Proto také většinou víme, co se tam děje,“ pochlubil se šéf ukrajinských vojenských špionů. Rozhovor poskytl v kanceláři, jejíž okna byla krytá pytli s pískem a seděl pod obrazem sovy, symbolem jeho rozvědky, která zároveň boří pařáty do netopýra. Ten je pro změnu „maskotem“ ruské vojenské rozvědky.

V naváznosti na vzpouru wagnerovců v Rusku minulý měsíc, po níž se zdá kremelský režim nestabilnější, Budanov prozradil, co „jeho“ špioni vědí o nepříteli. Řekl například, že vzbouřenci usilovali o získání takzvané kufříkové jaderné bomby. To pro Reuters částečně potvrdilo i několik zdrojů přímo z Ruska.

Moskva také viní ukrajinské tajné služby z vraždy proválečného bloggera, což Kyjev popírá. Moskevský soud nicméně v dubnu Budanova „zatknul“ jako uprchlého a viní ho z terorismu.

Možnost, že tajná služba posílá zabijáky, aby zlikvidovali nepřátele Ukrajiny, vyvolala srovnání s izraelským Mossadem. Budanov se této analogii nebrání. „Pokud mluvíte o tom, že Mossad se proslavil tím, že eliminuje nepřátele svého státu, tak říkám, že jsme to dělali a dělat budeme. Nemusíme nic zakládat, protože už to existuje,“ upozornil šéf ukrajinských vojenských špionů.

Při atentátu se odpálil sám útočník

Budanov zahájil svou vojenskou kariéru ve zvláštních jednotkách a sloužil na východní Ukrajině poté, co Rusko obsadilo Krym a jím řízení „povstalci“ s ruskými ozbrojenci obsadili části ukrajinského území. Zraněn byl třikrát.

Od doby, kdy vede vojenskou rozvědku, byl Budanov cílem několika neúspěšných atentátů – včetně pokusu vyhodit ho do vzduchu v autě. V tomto případě se ovšem odpálil útočník. „Můžu jen říct, že se o to snaží dál. Opakuji, že je to všechno marné,“ vzkázal do Moskvy.