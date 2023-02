Budanov na vzestupu. Mladý šéf ukrajinské rozvědky se může brzy stát ministrem obrany

Jak v polovině tohoto týdne připomněl zpravodajský portál The New -voice of Ukraine (NVU), sedmatřicetiletý Budanov se po začátku plnohodnotné ruské agrese vůči svému sousedovi stal populárním a vlivným bezpečnostním představitelem napadeného státu.

Web s odkazem na zdroje z okolí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského doplnil, že navzdory úspěchům vojenské rozvědky může být Budanov z jejího čela odvolán. Nemá se ovšem jednat o trest, ale naopak o povýšení – podle šéfa poslanců prezidentovy vládní strany Sluha lidu Davyda Arachamiji zůstává Budanov hlavním kandidátem na ministerský post místo Reznikova.

Byl to přitom právě Arachamija, kdo před necelými dvěma týdny začal hlasitě mluvit o tom, že Reznikov po korupčním skandálu v čele klíčového resortu končí a na jeho místo nastoupí Budanov. „Doba a okolnosti vyžadují posílení a přeskupení… Nepřítel se připravuje na ofenzivu. My se připravujeme bránit a vzít si zpět, co nám patří,“ napsal Arachamija mimo jiné na začátku února na sociální síti Telegram. Zároveň dodal, že aktuálně by klíčové úřady měli vést profesionální bezpečnostní činitelé, ne politici.

Konec šíření „fám a lživých informací“

Sílící spekulace utnul 7. února přímo prezident Volodymr Zelenskyj, který v projevu v parlamentu vyzval k ukončení šíření „fám a lživých informací“, které by mohly podkopat jednotu země ve válce proti Rusku. Agentura Reuters k tomu uvedla, že tak prezident Ukrajiny učinil zřejmě právě proto, aby zastavil veřejné propírání údajného Reznikovova konce.

„Podnikáme kádrové a institucionální kroky na různých úrovních v oblasti obrany a bezpečnosti, které mají posílit postavení Ukrajiny. Ohledně každého takového kroku… poskytujeme nezbytné informace na úrovni, na které se rozhodnutí přijímají,“ řekl Zelenskyj s tím, že taková rozhodnutí jsou pouze v kompetenci prezidenta.

Jasné potvrzení toho, že Budanov a Reznikov alespoň prozatím zůstanou na svých postech, přišlo v polovině tohoto týdne. Britský The Guardian totiž napsal, že setrvání ve funkci ministra potvrdil přímo Reznikov. Prý ho o to požádal Zelenskyj.