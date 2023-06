Je to něco nehorázného, Rusko se na Ukrajině chová barbarsky, říká Lipavský o zničení přehrady

„Nejsou pochybnosti o tom, že za zničením hráze (Kachovské přehrady) stojí ruská strana. Opírám se především o vyjádření ukrajinské strany, ale dnes (ve středu) následovalo vyjádření Spojených států amerických,“ řekl Lipavský v úvodu diskuse. Připomněl své úterní prohlášení, že podle Ženevských konvencí se jedná o válečný zločin.

„Je to srovnatelné se zbraní hromadného ničení, kdy zaplavíte celé území bez šance rozlišit, na koho cílíte. I důsledky ekologické – je to něco naprosto nehorázného. Rusko a jeho vedení má být vedeno k odpovědnosti,“ je přesvědčený šéf české diplomacie.

Nechce pochybovat o tom, co o incidentu říká Kyjev, nechce jeho slova zlehčovat. Domnívá se, že vyšetřovatelé časem sestaví detailní důkazní materiál. „Ale k tomu, abychom si dali jedna plus jedna dohromady, nemusíme mít detailní zprávu,“ dodal vzápětí Lipavský. Informace od tajných služeb komentovat nechtěl, přiznal ale, že členové vlády, kterých se to týká, je dostávají.

Lipavský: Rusku na civilistech nezáleží

Zdrženlivě se Lipavský staví k návrhu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na zřízení vyšetřovací komise, v níž by měli svého zástupce obě znepřátelené země. Řekl, že detaily návrhu nezná, je ale skeptický k tomu, že by Rusko na něco takového přistoupilo. Moskva je podle něj naopak velmi úspěšná „v sabotování takovýchto aktivit“.

Ministr zahraničí si myslí, že nejnovější vývoj na Ukrajině potvrzuje, že Rusko se v zemi „chová barbarsky“. „Vůbec jim nezáleží na tom, co se stane civilnímu obyvatelstvu,“ zdůraznil. Připomněl, že moskevští propagandisté často o Ukrajincích ani nemluví jako o lidech.

S pomocí Ukrajině podle Lipavského nemá smysl otálet. Zároveň prozradil, že balík rychlé pomoci na zvládnutí povodňové vlny dává dohromady kromě jeho resortu také ministerstvo obrany.

Pánek: V Ruskem okupovaných oblastech se zřejmě evakuace nekonají

Ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek navázal, že z Rusy ovládaného levého břehu Dněpru přicházejí po zničení přehrady pouze kusé informace. Podle něj to ovšem vypadá, že tam k žádným rozsáhlejším evakuacím nedochází a pomoc je velmi sporadická na úrovni toho, že si lidé pomáhají mezi sebou. Okupační správa podle všeho o pomoc obyvatelům zkrátka nejeví zájem.