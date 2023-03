„Zachraňme demokracii.“ V Izraeli se čeká dosud největší protest proti změnám v soudnictví

Lidé s izraelskými vlajkami a transparenty s nápisy „Zachraňme demokracii“ vyšli do ulic už ráno mimo jiné v Tel Avivu, kde demonstrují i rodiče s dětmi. Ráno skupina protestujících zapálila pneumatiky v přístavu Ašdod u Tel Avivu, což na čas zastavilo provoz v přístavu. Podle deníku Haarec stovky lidí blokují také silnice na severu země mezi Haifou a přístavem Akko. Několik demonstrantů už policie zatkla.

Podle místních médií policie očekává, že čtvrteční protesty budou nejmasovější za poslední týdny a že se jich zúčastní na půl milionu lidí. To by byla největší demonstrace od vzniku státu Izrael.

Masové protesty proti koaliční vládě, v níž jsou i krajně pravicové a ultraortodoxní strany, se konají od ledna. Vypukly krátce po nástupu kabinetu koncem prosince a zesílily v lednu po předložení návrhu soudní reformy, která vládě dá větší vliv na jmenování soudců a omezí pravomoce nejvyššího soudu.

Už několikrát se protestů účastnilo přes sto tisíc lidí, v polovině března jich bylo zřejmě přes tři sta tisíc. Demonstrace se konají od ledna každou sobotu a několikrát se uskutečnily i ve čtvrtek, kdy organizátoři nazvali manifestace minulý týden Dnem narůstajícího odporu, ty aktuální pojmenovali jako Den paralýzy.

I tento čtvrtek se chystají blokády u mezinárodního Ben Gurionova letiště, odkud má premiér Benjamin Netanjahu odletět do Londýna. Podobně v minulých týdnech demonstranti auty blokovali příjezd k letišti ve dnech, kdy Netanjahu odlétal do Říma a do Berlína. Premiér na letiště letěl vrtulníkem.