Nejvyšší soud v Izraeli už nemá zasahovat do jmenování ministrů, změnu zákona podpořil parlament

V Izraeli se úspěšně rozeběhla snaha vlády o změnu zákona, díky níž by se mohl do ministerské funkce vrátit odsouzený šéf ultraortodoxní strany Šas a spojenec premiéra Benjamina Netanjahua Arje Deri. Parlament novelu v pondělí schválil v prvním čtení, napsal list The Times of Israel. Deri skončil v lednu ve funkci ministra vnitra a zdravotnictví poté, co jeho působení v kabinetu zakázal nejvyšší soud.