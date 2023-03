Moldavsko a Tchaj-wan se obávají autoritářských sousedů. Strach z nových konfliktů roste

Ke konci čínské občanské války v 50. letech minulého století toto souostroví drželi v rukou poražení nacionalisté. Komunistům se nepodařilo Ťin-men dobýt, dvacet let ho ale masivně ostřelovali. Nový čínský útok na Ťin-men se po desetiletích může stát skutečností. „Kdyby Čína prvně zaútočila na odlehlé ostrovy, vyvolalo by to okamžitou mezinárodní kritiku a tlak, takže by to mohlo zrychlit cestu Tchaj-wanu k nezávislosti,“ řekl Sen Po-tung.

Vzpruhou v boji za nezávislost byla pro Tchaj-wan loňská návštěva předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové. Peking ale nezávislost ostrova čím dál víc testuje a zahájil kolem něj rozsáhlé námořní a letecké cvičení.

„Na Tchaj-wanu se povídá, že co se děje na Ukrajině dnes, se na Tchaj-wanu může dít zítra. Snažíme se tomu předejít. Kdyby na Tchajwanu propukla válka, bylo by to horší než na Ukrajině,“ uvedl reportér televize SETTV News Marcos Šiang.