Čína nemůže bránit americkým představitelům v návštěvě Tchaj-wanu, řekla Pelosiová

Pelosiová a pět dalších členů Kongresu dorazili do Japonska ve čtvrtek po návštěvě Singapuru, Malajsie, Tchaj-wanu a Jižní Koreje. Podle agentury Reuters v pátek Pelosiová na tiskové konferenci po setkání s japonským premiérem Fumiem Kišidou rovněž uvedla, že její cesta nebyla nikdy zaměřena na změnu statusu quo na Tchaj-wanu nebo v regionu.

Šéf japonské vlády prohlásil, že čínské vojenské cvičení zaměřené na Tchaj-wan představuje „vážný problém“, který ohrožuje mír a bezpečnost v regionu. Odpalování raket je podle něj zapotřebí okamžitě zastavit. Pouhý den po odletu Pelosiové z Tchaj-peje vypálila Čína jedenáct balistických střel do vod kolem ostrova. Pět z nich dopadlo do japonské výlučné ekonomické zóny. To přimělo Tokio k diplomatickému protestu.

Kišida podle agentury Reuters rovněž uvedl, že Japonsko bude s USA spolupracovat na udržení míru a stability v Tchajwanském průlivu, který je klíčovou námořní trasou.

Peking si podle Reuters předvolal japonského velvyslance v Číně, aby mu dal najevo nelibost nad účastí země v prohlášení, které vydala s ohledem na situaci kolem Tchaj-wanu skupina velkých světových ekonomik G7. Ministři zahraničí účastnických zemí tento týden Čínu vyzvali, aby napětí v oblasti Tchajwanského průlivu řešila mírovým způsobem. Čínské ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že podobnou stížnost podalo některým evropským zemím a vyslancům EU v Pekingu.