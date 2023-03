Čína chce konkurovat USA, mohla by napadnout menší ostrovy Tchaj-wanu, říká zpravodajka ČT

Čínský vůdce by mohl chtít udělat „něco velkého“

Čína podle ní sleduje ruskou agresi vůči Ukrajině velmi pozorně a vyhodnocuje, do jaké míry jsou USA a jejich spojenci ochotni postavit se za své další spojence, a to s ohledem na své další plány ohledně Tchaj-wanu, který Peking považuje za své území.

„Převažuje názor, že ta neúspěšná ruská operace na Ukrajině by mohla Čínu od invaze na Tchaj-wan spíše odradit. Na druhou stranu se někteří analytici domnívají, že Si Ťin-pching se ve svém třetím funkčním období bude potřebovat projevit jako silný vůdce, bude chtít po sobě zanechat nějaký odkaz, a proto se rozhodne udělat něco významného, velkého. A tím by mohl být právě útok na Tchaj-wan,“ přibližuje zpravodajka ČT.

„Pravděpodobně ne na hlavní ostrov, to by bylo pro Čínu velice riskantní a mělo by to obrovské ekonomické důsledky, ale může se pokusit zmocnit některých malých nebo neobydlených ostrůvků, které patří Tchaj-wanu,“ dodává.

Peking má také obrovský vliv na Severní Koreu, která je vzhledem k mezinárodním sankcím závislá na dodávkách zboží a potravin z Číny. Západ by proto měl v otázce KLDR o spolupráci s Pekingem zájem. „Primárním cílem Číny v této chvíli je konkurovat Spojeným státům, takže se nedá předpokládat, že by tento svůj vliv na Severní Koreu chtěla využít tím směrem, který by byl pro mezinárodní společenství žádoucí,“ vylučuje nyní možnosti kooperace Šámalová.