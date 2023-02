Rusko odradí jen sebevědomý Západ, myslí si Kolář. Svoboda se obává dlouholetého konfliktu

Podle místopředsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti Petra Koláře (TOP 09) může Rusko zastavit jen sebevědomý a jednotný Západ. Bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) se ale obává dlouholetého konfliktu, který by stál tisíce životů. Státy by proto podle něj měly pokračovat v mírových jednáních. Řekli to v pořadu Události, komentáře.