Rakousko odmítlo vstup Rumunska do Schengenu, Van der Bellen toho lituje. Bukurešť stahuje velvyslance

Rakousko na čtvrtečním zasedání ministrů vnitra členských zemí Evropské unie odmítlo podpořit vstup Rumunska do Schengenu. Rozhodnutí zdůvodnilo tím, že přes Rumunsko vedou cesty, po kterých převaděči pašují migranty do EU a do Rakouska. Vídeň také poukazuje na to, že Rumuni zaujímají čtvrté místo mezi zeměmi, odkud pašeráci pocházejí.

„Vzhledem k postoji Rakouska hlasovat proti přistoupení Rumunska do schengenského prostoru byl povolán ke konzultacím mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Rumunska v Rakouské republice Emil Hurezeanu,“ uvedla v prohlášení rumunská diplomacie. Snížení úrovně diplomatických vztahů je podle ministerstva „politickým gestem, které zdůrazňuje rozhodný nesouhlas s jednáním Rakouska“.

Povolání velvyslance ke konzultacím je v diplomacii vnímáno jako významný symbolický krok, který ukazuje na problém ve vzájemných vztazích. Rakouská agentura APA v této souvislosti píše o „drastickém“ opatření, jehož délku trvání Bukurešť blíže neupřesnila.