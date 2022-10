Putin se s útokem na Ukrajinu přepočítal, prohlásil před summitem EU Scholz

„Když Putin v únoru válku začal, mnozí se domnívali, že Ukrajina bude do několika dní obsazena. Věřil tomu i Putin,“ prohlásil ve čtvrtek Scholz v německém parlamentu. „Dopadlo to jinak, protože Ukrajinci svou zemi statečně a za cenu velkých a bolestivých obětí brání, Dopadlo to jinak i díky tomu, že Ukrajinu podpořili její partneři včetně nás, a to politicky, finančně, humanitárně i zbraněmi,“ míní.

Ruský diktátor podle Scholze neútočí jen na Ukrajince. Potraviny a energetické suroviny zneužívá také jako zbraně proti Evropě a světu. Ani to ale Putinovi nevyjde, domnívá se kancléř, neboť Evropa vzejde z celého konfliktu jednotnější a nezávislejší.

Scholz připomněl, že západní demokratické země odpověděly na agresi také ekonomickými postihy a že balíky sankcí uvalila i Evropská unie. „V tomto kurzu budeme pokračovat, dokud Rusko povede brutální útočnou válku,“ tvrdí. Další postup a pokračující pomoc Ukrajině jsou významná témata ve čtvrtek začínajícího summitu sedmadvacítky.