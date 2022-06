Na Ukrajině se bojuje i o budoucnost Běloruska. Podle opozice se Lukašenko ocitl v pasti

Zelenskyj se v projevu, o němž referoval web Ukrajinska pravda, obrátil na běloruské občany, a to jak na ty v uniformách, tak také na civilisty. „Jste vtaženi do války. A to ještě aktivněji než v únoru a na jaře. Kreml už za vás rozhodl o všem. Vaše životy jsou pro ně bezcenné. Ale nejste otroci ani potrava pro děla, neměli byste zemřít. A nemůžete nechat nikoho rozhodovat o tom, co vás čeká dál,“ uvedl.

Podle Zelenského běloruský lid podporuje Ukrajinu, nikoli válku. „A proto chce ruské vedení zatáhnout do války vás, všechny Bělorusy. Chce mezi nás zasít nenávist. Hodně teď záleží na obyčejných lidech Běloruska. Vy ale můžete odmítnout účast na této válce. Vaše životy patří jen vám, ne někomu v Kremlu,“ zdůraznil prezident.

Z území Běloruska pokračují ruské útoky

Ukrajinský apel na ukončení válečné spolupráce Minsku s Moskvou zesílil poté, co podle ukrajinského generálního štábu ruská armáda znovu ostřelovala v sobotu některé oblasti Ukrajiny také z běloruského území.

Zelenskyj zároveň slíbil odplatu všem „pilotům, technikům a dalším lidem, kteří se na odpalování střel na Ukrajinu podílejí“. „Všechny vás najdeme… A pokud si někdo myslí, že unikne odpovědnosti tvrzením, že jen plní rozkazy, pak se mýlí. Jestliže vaše střely dopadají na domovy, je to válečný zločin. Všechny vás čeká soud. A nikde se neschováte – ani na pobřeží Kaspického moře, přes které byly vaše střely vyslány, ani v Bělorusku,“ dodal k víkendovému ostřelování, které se nevyhnulo ani Kyjevu.

Podle agentury Interfax Rusko obnovilo útoky raketami Iskander a poprvé nasadilo bombardéry dlouhého doletu Tu-22M3 z běloruského území, jak oznámilo velitelství vzdušných ozbrojených sil Ukrajiny.

Právě raketové systémy Iskander, které mohou nést jaderné hlavice, Rusko poskytne Bělorusku v příštích měsících, jak uvedl ruský prezident Vladimir Putin na sobotní schůzce s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem v Petrohradu.