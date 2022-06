Napětí v Kaliningradské oblasti roste. Rusko spustilo vojenské cvičení a stěžuje si na litevská omezení

Podle webu listu Ukrajinska pravda se zapojilo do cvičných manévrů v Kaliningradské oblasti přibližně tisíc ruských vojáků a přes sto kusů vojenské a speciální techniky raketových a dělostřeleckých jednotek.

Ve zprávě se uvádí, že vojáci provedli „několik set palebných cvičení“ s použitím víceodpalovacích raketových systémů Grad a Uragan, velkorážních samohybných děl Hyacint a samohybných dělostřeleckých systémů Msta-S, Akacija a Gvozdika.

Moskva je připravena na „odvetná opatření“

K situaci s litevským zákazem tranzitu zboží v Kaliningradské oblasti mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle agentury TASS dodal, že „toto rozhodnutí je skutečně bezprecedentní. Je to porušení všeho a všech (dohod). Chápeme, že to souvisí s příslušným rozhodnutím EU rozšířit platnost sankcí na dopravu. To také pokládáme za nezákonné.“

Moskva si také vyhrazuje právo na odvetná opatření, jak uvedlo ruské ministerstvo zahraničí poté, co litevské diplomatce Virginii Umbraseneové vyjádřilo rozhodný protest.