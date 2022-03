Příměří bude nejpozději v květnu, věří poradce ukrajinského prezidenta. Jednání bude pokračovat

„Myslím, že nejpozději v květnu, začátkem května, bychom měli dosáhnout mírové dohody, možná i mnohem dříve. Mluvím o nejhorším scénáři,“ řekl podle agentury Reuters Arestovyč ve videu, které sdílela mnohá ukrajinská média.

Arestovyče se domnívá, že až do května by válka pokračovala jen v případě, že by Rusko do bojů nasadilo žoldnéře ze Sýrie a následně i brance, kdyby začalo s odvody. Nestane-li se to, je podle něj reálné očekávat dohodu již během jednoho nebo dvou týdnů.

Delegace obou zemí se nicméně setkaly již několikrát, ale zásadní pokrok vyjednávání nepřinesla. I když vznikla dohoda o zřízení evakuačních koridorů, s odchodem obyvatel obleženého Maliupolu a dalších měst nastaly vážné potíže.