Ruské aerolinky mohou zabavit pronajatá letadla ze zahraničí, zákon podepsal Putin

Zákon umožňuje ruským aerolinkám ponechat si flotilu zahraničních letadel a provozovat je na vnitrostátních linkách. Ruské letecké společnosti jim také mohou vydávat osvědčení o letové způsobilosti. Jeho platnost u velké části strojů skončila kvůli rozhodnutí bermudského regulátora, kde jsou registrovány.

Zabavení letadel, která patří zahraničním leasingovým společnostem, bylo jednou z očekávaných reakcí Moskvy na západní sankce. Rusko už dříve omezilo do konce roku export široké škály produktů. Tento zákaz se týká i zboží zahraničních společností působících v Rusku. Další opatření by mohla zahrnovat mimo jiné zamezení vstupu zahraničních lodí do ruských přístavů.

Čeká se také znárodnění majetku zahraničních firem, které opustí zemi. Ruská prokuratura už varovala mimo jiné společnosti Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, IBM a Yum Brands, pod kterou spadají řetězce KFC a Pizza Hut. Rusko též podle Wall Street Journal pohrozilo zatčením těch představitelů západních společností, kteří kritizují tamní vládu, ruské úřady takovou hrozbu podle TASS odmítají.