V Paříži skončily zabezpečovací práce na katedrále Notre-Dame, mohou začít vlastní opravy

„Práce na zabezpečení a zpevnění katedrály Notre-Dame, které začaly 16. dubna 2019 (den po požáru), byly úspěšně završeny v souladu se stanoveným harmonogramem,“ citovala agentura AFP z úředního komuniké.

Katedrála je nyní zcela zabezpečená. Předchozí fáze zahrnovala odstranění lešení, které bylo na místě v době požáru, odmontování a odvoz velkých varhan, jejichž osm tisíc píšťal bylo rozesláno k vyčištění odborníkům po celé zemi, zkoušky čištění ve dvou kaplích. Dále instalaci opěr pod oblouky, zajištění místa, kde trojlodím katedrály prochází příčná loď, a roztřídění a odklizení ruin.

Oprava by měla začít v zimě

Souběžně s tím se připravovala fáze obnovy. První restaurační práce by měly začít nadcházející zimu. Prezident Emmanuel Macron uvedl, že rekonstrukce katedrály by měla být hotova do pěti let. Podle AFP už je ale jasné, že se stavební práce nepodaří ve stanovené lhůtě dokončit.

„Jsme odhodláni tu bitvu vyhrát a naši katedrálu znovu otevřít v roce 2024,“ prohlásil generál Jean-Louis Georgelin, bývalý náčelník generálního štábu, kterého Macron pověřil dohledem nad rekonstrukcí. Georgelin už dříve přislíbil, že v hlavní lodi chrámu se má 16. dubna 2024 znovu sloužit mše.

Nyní se připravuje vypsat řízení na výběr podniků, které se budou na obnově chrámu podílet. Na začátku září také podle komuniké začalo hloubkové čištění interiérových stěn a podlah.

„Jsem velmi šťastný z tohoto dne, který představuje milník v klíčové etapě,“ prohlásil o završení zabezpečovací fáze architekt Philippe Villeneuve, který dohlíží na historické památky.