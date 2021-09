Kulhánek ve Vilniusu potvrdil finanční pomoc pro zajištění hranic Litvy, chce další sankce vůči Minsku

Česká vláda už v srpnu rozhodla, že pošle Litvě 13,5 milionu korun na pomoc se zvládáním migrační vlny, která do země proudí z Běloruska. Vilnius uvádí, že od začátku roku přešlo nezákonně z Běloruska do Litvy přes 4100 migrantů. Tisíce dalších byly z hranic poslány zpět.

Pobaltí a Polsko viní Minsk z organizování migrační krize

Stejně jako Litva čelí vlně ilegální migrace směřující z Běloruska i Polsko a Lotyšsko. Premiéři těchto zemí společně s předsedkyní estonské vlády v srpnu obvinili běloruského prezidenta z plánování a organizování nynější migrační krize na běloruských hranicích.

Podle těchto států i podle Evropské unie Lukašenko záměrně umožňuje migrantům z Blízkého východu a Afriky přecházet přes společnou hranici, která je zároveň hranicí EU a schengenského prostoru volného pohybu. Chce se tak prý pomstít za sankce přijaté proti jeho režimu.

Kulhánek v Litvě i v této souvislosti uvedl, že bude chtít další sankce vůči Lukašenkovu režimu, protože destabilizuje Evropu. „Jde samozřejmě především o situaci s migranty, ale také potažmo i o soud s dvěma představiteli běloruské opozice, kteří dostali vysoké tresty za svou činnost po loňských běloruských prezidentských volbách, které Evropská unie zpochybňuje a neuznala,“ přiblížil zpravodaj ČT Lukáš Mathé.

Podle něj půjde v případě možných nových sankcí o jednání více zemí, zapojit se může právě Polsko či Lotyšsko. „Měly by to být znovu konkrétní sankce, které by měly zasáhnout lidi, kteří jsou zodpovědní za posílání migrantů přes bělorusko-litevskou, potažmo bělorusko-polskou hranici, a také lidi, kteří mají souvislost s tím zmiňovaným procesem,“ dodal Mathé.