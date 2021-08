Před 30 lety začalo obléhání Vukovaru jugoslávskou armádou. Chorvatsko se tajně vyzbrojilo v Maďarsku

Roznětka v Kninu. Nacionalismus byl živen vzpomínkou na druhou světovou válku

Jiskra byla zažehnuta v malém městě poblíž hranic se Srbskem Kninu. Ten je ukázkou toho jak se malé, lokální dění může prolnout s historií. Srbští nacionalisté totiž svůj odpor k nezávislosti chorvatského území často zdůvodňovali érou fašistického Ustašovského Chorvatska, které během druhé světové války kolaborovalo s nacistickým Německem. V koncentračním táboře v Jasenovaci zemřely desetitisíce Srbů.

„My Srbové jsme v ohrožení, ustašovské hordy útočí na srbské ženy a děti v našich vesnicích,“ provolávali v záběrech, které pořídila BBC, srbští nacionalisté v Kninu. Problém byl, že se ve městě vzbouřil i tamní policejní sbor tvořený hlavně ze Srbů, když odmítl vládu nově zvoleného prezidenta Tudjmana.

„Nemohl jsem přece nosit uniformy nošené chorvatskými fašisty za druhé světové války,“ řekl BBC člen sboru Milan Martič, který se později stal i prezidentem separatistického státního útvaru, který vyhlásili Srbové žijící na území Chorvatska.

Srbové v Kninu byli podporováni Bělehradem, který slyšel na vlasteneckou notu. „Naposledy, když měli nezávislost, způsobili genocidu. Kninští měli opravdu strach,“ prohlásil tehdy Borisav Jovič, který byl v čele Jugoslávie.

Tudjman dal rozkaz chorvatským policejním jednotkám, aby zasáhly. Ze Záhřebu vzlétly tři policejní helikoptéry se speciálními jednotkami, jugoslávské stíhačky je ale donutily k návratu. „Tudjman mi zavolal ze Záhřebu a zahřímal: To je katastrofa. Vy podkopáváte mou demokraticky zvolenou vládu. Snažíte se mě snad svrhnout, nebo co? To jste připravili v Bělehradu,“ vzpomínal pro BBC Jovič.