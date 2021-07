Přes tisíc afghánských vojáků ustoupilo před Talibanem do Tádžikistánu

video Události: Afghánští vojáci ustupují před Talibanem do Tádžikistánu

Územní zisky i apetit Talibanu rostou s pokračujícím stahováním vojáků koalice vedené Spojenými státy. Například hlavní americkou základnu Bagrám už od pátku střeží afghánští vojáci. Radikální hnutí nedávno obsadilo provincii Wardak. Zahraničním novinářům na tamní základně Sultan Chíl předváděl Taliban získané zbraně.

Islamisté nepochybují o budoucích úspěších a někteří velitelé mluví o likvidaci civilní afghánské vlády, byť oficiálně to politika Talibanu není. Od května radikálové ovládli třetinu z více než čtyř set okresů. Pod obnovenou mocí Talibanu žije už více Afghánců než na vládních územích.

Více než tisíc vojáků na severu země raději v neděli překročilo hranici do Tádžikistánu, než aby bránili civilní správu. Stovky afghánských vojáků odešly do Tádžikistánu i v pondělí ráno. Podle stanice BBC do bývalé sovětské republiky odešlo v posledních dnech nejméně šestnáct stovek příslušníků afghánských bezpečnostních sil.