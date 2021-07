Američané opustili základnu Bagrám. Radikální Taliban v Afghánistánu rychle posiluje

Místy už dokonce odpůrci Talibanu vítězí. V provincii Herat 130 džihádistů odevzdalo vládě rozsáhlý arzenál a přislíbilo jí věrnost. „Když zahraniční síly odcházejí, nejsme proti našim afghánským bratrům. Přišli jsme, abychom se zapojili do afghánského mírového procesu,“ vysvětlil vzdávající se člen radikálního hnutí Hafizulláh Hakim.

Jedná se ale spíše o ojedinělé případy. Ve skutečnosti Taliban dál sílí, zejména na severu země. Ovládl tam hlavní přístupovou cestu do Tádžikistánu i dopravní cesty do Kábulu. Pod kontrolou má desítky okresů. OSN varuje, že tlak radikálů se po odchodu spojeneckých vojsk ještě zvýší. Obávají se toho i americké tajné služby. V predikci, kterou zveřejnil deník The Wall Street Journal, tvrdí, že po stažení Američanů afghánská vláda padne do půl roku.