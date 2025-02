Hackmanovu smrt prověří policie. Okolnosti jsou dle ní „dostatečně podezřelé“

„26. února přibližně ve 13:45 byli zástupci šerifa okresu Santa Fe vysláni na adresu Old Sunset Trail v Hyde Parku, kde byli nalezeni Gene Hackman, jeho manželka Betsy Arakawaová a jejich pes. Byli po smrti,“ upřesnil úřad šerifa okresu Santa Fe.

„Nebyly zjištěny žádné bezprostřední známky nekalých úmyslů, ale zatím jsme to nevyloučili,“ sdělil ve čtvrtek podle serveru BBC šerif okresu Santa Fe Adan Mendoza.

Pětadevadesátiletý Hackman byl nalezen v postranním pokoji poblíž kuchyně, zatímco Arakawaová ležela v koupelně. Na pultíku poblíž jejího těla byla lahvička s léky na předpis a rozházené pilulky. Německý ovčák manželů byl nalezen mrtvý ve skříňce v koupelně poblíž Arakawaové.

Hackmana objevili v šedých teplácích, modrém tričku s dlouhým rukávem a hnědých pantoflích. Vedle těla ležely sluneční brýle a vycházková hůl. Vyšetřující detektiv má podezření, že herec náhle upadl.

Otevřené vstupní dveře

Okolnosti smrti manželů byly „natolik podezřelé, že vyžadovaly důkladnou prohlídku a vyšetřování“, uvádí se v povolení k prohlídce. Pracovník údržby, který zavolal záchrannou službu, totiž našel vstupní dveře do nemovitosti otevřené.

Detektiv však nezaznamenal žádné známky násilného vniknutí do domu. Uvnitř nic nenasvědčovalo tomu, že by se někdo přehraboval ve věcech manželů nebo že by nějaké předměty odnesl. Na pozemku se pohybovali další dva zdraví psi – jeden uvnitř a druhý venku.

Místní energetická společnost nezjistila žádné známky úniku plynu v oblasti. Podle příkazu k prohlídce hasiči nezjistili žádné známky úniku oxidu uhelnatého ani otravy.