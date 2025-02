Slovenský katastr po kyberútoku poskytuje aktuální data, stále ale nefunguje naplno

„Spouštíme služby nahlížení do listů vlastnictví pro veřejnost už s aktualizovanými daty, s aktualizací každých 24 hodin. To je v podstatě tak, jak to fungovalo dříve. Dramaticky snížíme potřebu veřejnosti chodit na katastrální odbory a žádat listy vlastnictví například pro banky a znalce,“ uvedla Gocníková, která do čela ÚGKK nastoupila minulý týden po rezignaci předchozího šéfa instituce.

Úřad očekává, že o přístup k údajům z katastru přes internet bude mít veřejnost značný zájem. Z tohoto důvodu může portál podle Gocníkové fungovat zpomaleně.