Pandemie ve světě: Začaly platit covidpasy. WHO varuje před deltou, Polsko láká k očkování loterií

Prodloužení koronavirových opatření o další dva týdny zvažuje Japonsko v Tokiu, dějišti blížících se olympijských her, a třech sousedních prefekturách. V metropoli totiž necelý měsíc před začátkem Her opět stoupají počty nakažených. V úvahu podle Reuters přichází i úplné obnovení nouzového stavu. Rozhodnutí by mělo padnout do týdne.

Potíže s očkováním má Venezuela. Země, která se už řadu let zmítá v hluboké ekonomické krizi, by mohla získat vakcíny zdarma z programu Covax pro chudší země. Systém ale vychází z ekonomických údajů Světové banky, jíž Caracas naposledy poskytl data za rok 2014 – tedy v době před krizí, během níž se tamní hospodářství propadlo o více než dvě třetiny. Venezuela kvůli problémům s očkováním už několik dní využívá kubánské vakcíny, které zatím neposvětil ani kubánský regulátor.