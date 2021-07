Turisté a cestovky řeší zákaz výjezdů do Tuniska. Egypt může být další na řadě

Slovensko : Negativní test v ČR či ihned po příjezdu (PCR ne starší než 72 hodin, antigenní ne starší než 24 hodin). Výjimku mají očkovaní, lidé, kteří prodělali covid-19 v posledních 180 dnech, či mladší 18 let. Všichni se musí registrovat . Od 9. července budou muset všichni neočkovaní, až na výjimky, na pět dní do karantény.

„Pokud někdo v extrémním případě potřebuje vycestovat do země v černé barvě cestovatelského semaforu, musí mít speciální povolení ministerstva zahraničí. To je formou registrace v databázi Drozd a jsou tam PCR testy jak před odjezdem, tak po návratu, a samozřejmě povinná karanténa,“ přibližuje mluvčí Černínského paláce Eva Davidová.

Česká vláda bude ve čtvrtek jednat o dalších zemích, které by se mohly objevit na černé listině. Do nejrizikovější kategorie by mohla zařadit například Velkou Británii, podle Vojtěcha se zvažuje také změna pravidel při cestách do Egypta. Ve hře je i povinné předložení negativního testu na koronavirus v zaměstnání po návratu z dovolené – ať už zahraniční, nebo tuzemské.

Chaloupková doufá, že se to nestane, jelikož Egypt je nenahraditelnou dovolenkovou destinací, říká. I v tomto případě jsou ale cestovky připravené nabízet jiné destinace.