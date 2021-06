Slovensko výrazně mění pravidla. Bude vyžadovat karanténu od cestujících, kteří nejsou očkováni

Od 9. srpna se pak už výjimky z karantény nebudou vztahovat na neočkované lidi, kteří přes hranice pravidelně dojíždějí za prací. Zpřísnění podmínek cestování zdůvodnilo ministerstvo zdravotnictví šířením nakažlivější mutace koronaviru a častým zneužíváním dosavadního systému výjimek. Opatření má rovněž přispět k většímu zájmu obyvatel země o očkování proti covidu-19, ve kterém země zaostává za EU.

V současnosti při cestách na Slovensko z Česka a z dalších zhruba čtyř desítek zemí s nízkým epidemickým rizikem postačuje negativní výsledek testu na koronavirus.

Jak dlouhá karanténa?

„Princip je postaven na rozlišování mezi očkovanými a neočkovanými osobami. Očkování je stále dobrovolné. S každou volbou přichází nějaká odpovědnost. Očkovaní budou mít mnohem jednodušší přístup z každé země,“ řekl Klus. Nově již nebude záležet na tom, ze které země cestující přijíždí. Detaily nových pravidel hraničního režimu určí vyhláška úřadu hlavního hygienika.

Podle slovenských médií se neočkovaní cestující budou muset při vstupu na Slovensko elektronicky registrovat a nastoupit na dva týdny do karantény. Tu bude možné zkrátit obdržením negativního výsledku laboratorního testu na koronavirus, který lze absolvovat na pátý den izolace. Klus původně před novináři rovnou zmiňoval onu jen pětidenní karanténu.

Nový semafor už nerozdeľuje krajiny, ale cestujúcich https://t.co/68APTmls9Q pic.twitter.com/4Ys1ELdesx — Denník SME (@denniksme) June 30, 2021

Komplikace pro turistiku

Rozhodnutí slovenské vlády zkomplikuje cesty neočkovaných českých turistů na dovolenou na Slovensko, kde před propuknutím epidemie covidu-19 Češi tvořili nejpočetnější zahraniční klientelu v ubytovacích zařízeních. Opatření postihne také Slováky při návratu do vlasti z letních dovolených v zahraničí, pokud se nenechali očkovat.

Po uplynutí měsíčního přechodného období se stejným režimem jako běžní cestující budou řídit také lidé, kteří přes slovenské hranice pravidelně dojíždějí za prací a kteří dosud měli výjimky z karantény. Na děti do 12 let se budou vztahovat stejná karanténní pravidla jako na jejich rodiče.

České cestovní kanceláře budou posílat klienty do náhradních destinací

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež uvedl, že podle jejích propočtů to může zasáhnout až 150 tisíc lidí, kteří se chystají na Slovensko. „Je to věc nebývale rozsáhlá a ve své podstatě to nebývale poškodí slovenskou turistiku.“

Zdůraznil, že Češi jsou pro Slováky důležitou klientelou. „A my, jako cestovní kanceláře uděláme jediné. Odkloníme klienty do jiných destinací, podobných Slovensku, tedy Itálie, Rakouska či Polska.“

Asociace se připravuje na to, aby svým klientům nabízela alternativy a bude vyjednávat o přesunech jejich zájezdů jinam.

Epidemická situace na Slovensku

Na Slovensku již bylo potvrzeno několik případů koronavirové varianty delta, která je nakažlivější než původní virus.

Příští týden Slovensko uzavře menší hraniční přechody se sousedními zeměmi; v případě hranic s ČR půjde podle plánu ministerstva vnitra o 14 z celkového počtu 32 přechodů a silničních přejezdů.

Slovenská vláda také schválila návrh zákona, na jehož základě by úřad hlavního hygienika mohl nařídit, že se hromadných akcí budou moci účastnit nebo vstupovat do provozů s větším počtem osob budou moci jen lidé, kteří jsou očkováni proti covidu-19 nebo absolvovali test na koronavirus, případně prodělali covid-19. Testy na koronavirus budou podle oznámení ministra zdravotnictví Vladimíra Lengvarského bezplatné jen pro osoby, které splní stanovené podmínky, jako například kontakt s infikovaným.

Slovensko v podílu očkovaných obyvatel proti covidu-19 zaostává za EU, alespoň první dávku některé z vakcín dostali dosud necelé dvě pětiny obyvatel země.