Z dovolené do vězení. Reportéři ČT zmapovali příběh běloruského novináře Ramana Prataseviče

Zadržení

Šupa zmiňuje, že Pratasevič byl jeden z největších informačních –⁠ mediálních –⁠ nepřátel běloruského Lukašenkova režimu. „Proto ho hledali, sledovali, našli a chytli,“ říká.

Pratasevič i se svojí přítelkyní Sofijou Sapegovou, která má ruský pas, jsou ve vazbě, kde s nimi pracují běloruští vyšetřovatelé. „Ve výpovědích se přiznávám k organizování nepokojů ve městě Minsku,“ řekl na videonahrávce, která se krátce po zadržení objevila v běloruské státní televizi, přímo Pratasevič.

Záběr na něj je ale znepokojivý. Jeho rodiče mají podezření na zlomený nos, stopy po škrcení, vyražené zuby a přepudrovanou nateklou tvář. Lékaře k zadrženému mladíkovi nepouštějí, rodiče se bojí o život svého syna.

„Zákony teď v Bělorusku neplatí. Proto (Lukašenko) může dokonce, aby se pomstil…“ neskrývá emoce matka novináře.

„Může dostat tak do sedmi až deseti let vězení. Někteří političtí vězni byli osvobozeni na základě tlaku ze západu, ale Lukašenko je v situaci, kdy takovému tlaku nepodlehne,“ domnívá se polský novinář Michal Potocki. „Šancí je, pokud by nastala opravdu vážná ekonomická krize, musel by (Lukašenko) začít se Západem jednat,“ dodává Potocki.

Rodiče vězněného novináře vidí tlak zvenčí jako svoji jedinou naději a navzdory všem okolnostem věří, že vše dobře skončí. „Věříme, že se v naší zemi věci brzy změní k lepšímu. Tato víra nám dává sílu,“ říká novinářův otec Dmitrij Pratasevič.

Situace v Bělorusku

Velké loňské protesty v Bělorusku se podařilo Lukašenkovu režimu potlačit, v zemi se protestuje jen v menších skupinách. Teď se ale opět pozornost světa zaměřuje na Minsk. Pratasevič není prvním perzekvovaným novinářem. Ve vazbě je nadále například několik členů největšího nezávislého –⁠ v současnosti blokovaného –⁠ zpravodajského serveru Tut.by.

Když zemřel ve vězení, oficiálně na infarkt, ekologický aktivista Viťold Ašurak, změnil se jeho pohřeb ve veřejný protest. „V současné době máme ve věznicích tři tisíce lidí vězněných (z politických důvodů) pod různými obviněními,“ říká Dzianis Kuchynsky, který je poradcem lídryně běloruské opozice Svjatlany Cichanouské.

„Lukašenko ví, že jeho popularita byla i dříve velmi nízká. Byl autoritativním lídrem, ale teď musí poprvé v historii vládnout bez skutečné podpory veřejnosti,“ říká Potocki.