Běloruský systém se ještě nehroutí, míní novinář. Lukašenko hraje hru, represe prý nejsou tak tvrdé jako za komunismu

Alexandr Lukašenko je podle jeho slov dobrým žákem Machiavelliho. „Svých účelů chce dosahovat za jakoukoliv cenu. Nejprve použil zcela nestvůrnou krutost demonstrativně. Není to sadista, má prostě svůj politický cíl. Potom pochopil, že krutostí své protivníky zničit nemůže, nedaří se to a může to vést k hrozným důsledkům. A tak řekl stop, ustoupíme, ať chvíli stávkují a potom jim dojde dech,“ komentuje novinář.

Svět nemá vědět, co se v Bělorusku děje

V žebříčku svobody médií loni Bělorusko obsadilo 153. místo ze 180 hodnocených zemí. Drakachrust líčí, jak vypadá represe vůči novinářům: „Například mohou přijít pořádkové síly a říct, nedoporučujeme dávat reklamu těm médiím, která se nám nelíbí. Mohou pronásledovat novináře, mohou je obvinit z finančních nesrovnalostí, ale není to taková cenzura, jako byla v Sovětském svazu nebo v Československu za komunismu.“

Povolební zátah proti novinářům podle svých slov Drakachrust čekal. Podle agentury TASS jich policisté zadrželi už 55, Barys Gorecki z Běloruského sdružení žurnalistů mluvil o „cíleném lovu“. Ve vazbě podle něj už 13. srpna bylo 25 reportérů, kteří čekali na soud, další tři už byli odsouzeni k deseti až patnácti dnům za mřížemi.

„Moc nemá zájem na tom, aby Bělorusko a svět věděly o tom, co se v zemi děje, a proto to v nejhorších dnech – devátého, desátého, jedenáctého – byl skutečně hon na novináře. Chytali je jako první. To, že měli označení jako novináři, lovcům jen posloužilo. Potom ovšem tlak poklesl, dokonce i ministr vnitra řekl, že to nebude pokračovat. Je to taková hra,“ uvažuje Drakachrust.