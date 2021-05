Izrael uvedl, že v Pásmu Gazy v noci při náletech zabil patnáct radikálních Palestinců

Nynější střety se ale podle blízkovýchodního zpravodaje ČT Davida Borka svou intenzitou zatím neblíží tomu, co zažil Izrael a Gaza v roce 2014.

„Je to podobné spíše konfrontacím z let 2018, 2019. To byly velice intenzivní zhruba třídenní střetnutí, kdy na Izrael dopadlo několik set raket z Pásma Gazy a kdy Izrael masivním způsobem ze vzduchu ostřeloval Gazu,“ poznamenal. „Tím neříkám, že by to bylo v tuto chvíli něco zanedbatelného. Je to opravdu velká vojenská operace,“ řekl.

Kromě zmíněného ostřelování navíc ve večerních a nočních hodinách nadále pokračovaly konfrontace v Jeruzalémě, uvedl dále Borek. Dodal, že se jedná o znepokojivý rozměr aktuální krize. Ke střetům podle něj docházelo v okolí mešit i v některých jiných lokalitch v Izraeli, kde žijí obyvatelé arabské národnosti.