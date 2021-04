Ze snahy o zlepšení vztahů s Německem vznikl ve Francii před 70 lety základní kámen pro EU

Maastricht také stanovil tři základní oblasti, v rámci kterých hodlaly členské státy do budoucna upevňovat spolupráci. Vedle hospodářské a měnové unie, které do té doby zajišťovalo Evropské společenství, šlo ještě o společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a užší spolupráci v oblasti vnitra a justice.

V té době ovšem EU neměla právní subjektivitu. Tu jí zajistila až Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost v prosinci 2009. Do té doby proto mezinárodní smlouvy či dohody o přidružení dalších států stále uzavírala Evropská společenství.

Podnětem k vzniku největšího jednotného trhu na světě, v němž funguje volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb, byla snaha čelit v 80. letech vzrůstající konkurenci USA a Japonska.

ESUO zaniklo po padesáti letech

Představitelé Evropské unie 19. června 2002 v Lucemburku společně oslavili 50. výročí vzniku ESUO. V čele se svým tehdejším předsedou Romanem Prodim Evropská komise konstatovala, že společenství splnilo svůj hlavní cíl, tedy posílilo mír, stabilitu a usmíření v poválečné Evropě spojením dvou průmyslových odvětví, která předtím posilovala vojenské ambice evropských národů.

Ocenili také, že ESUO v 50. a 60. letech zajistilo potřebné zvýšení produkce železa a oceli ve svých členských zemích a poté se dokázalo přizpůsobit nové situaci a promyšlenou restrukturalizací a rekvalifikací tuto produkci omezilo. Úspěch nadnárodního řízení Radou ministrů za kontroly poslanců a evropské justice podle představitelů dokládalo i to, že se tento režim do té doby postupně rozšířil na další druhy zboží, a to v 15 zemích.

Na padesát let uzavřená smlouva pozbyla platnosti 23. července 2002 a společenství tak oficiálně zaniklo. „Země střední a východní Evropy se k nám velmi brzy připojí. Rozšíření je prioritou mého mandátu, je to prioritou celé Evropské komise. Jde o první skutečné mírové sjednocení kontinentu,“ prohlásil Prodi při ceremoniálu.

Zároveň nechal před budovou Evropské komise stáhnout vlajku ESUO. Místo šesti bílých hvězd na světlemodrém a černém pozadí tak na místě zavlál symbol Evropské unie.