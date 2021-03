Kreml touží po kontrole nad kyberprostorem. Režim míří na západní i ruské sociální sítě

Durov nevyhověl ani ruské tajné službě

Podle Insideru vláda v roce 2011 Durova požádala, aby jí poskytl „více kontroly“ nad sociální sítí. Ten jí ale odpověděl fotografií, na které pes v mikině vyplazoval jazyk. „Význam zprávy byl jasný –⁠ nechtěl dělat to, co po něm Kreml chtěl,“ napsal web s odvoláním na deník The Moscow Times. Durov později uvedl, že tu noc jeho byt navštívili ozbrojení muži v maskovacím oblečení.

Podle agentury Reuters byl ruský podnikatel v roce 2013 obviněn poté, co se v Petrohradě zapletl do „podivné“ dopravní nehody, při které se lehce zranil policista. Durov na ní podíl odmítl, ale místo svědecké výpovědi odjel ze země. „Durov je mladý kluk, který se vypracoval sám. Dlouhou dobu byl na trhu dominantní a k tomu měl úměrně i politický vliv. Udržoval si ve firmě kontrolní balík, v roce 2014 ho ale prodal,“ podotkl Šír.

Síť Vkontaktě se totiž rovněž postavila ruské tajné službě FSB, když jí odmítla předat osobní údaje organizátorů Euromajdanu, proevropského hnutí na Ukrajině, které v roce 2014 vedlo k pádu tamního režimu proruského exprezidenta Viktora Janukovyče.