Ruští zákonodárci brojí proti Facebooku a Twitteru. Navrhli zákon, který umožní sítě blokovat

Ruští zákonodárci představili návrh zákona, jenž v případě schválení umožní vládě omezit přístup k americkým internetovým sociálním sítím. Záminkou k tomu by mohla být diskriminace ruských médií. Kreml by tak mohl zasahovat do platforem jako Facebook, Twitter nebo YouTube. Zprávu přinesla agentura Reuters.