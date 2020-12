Vyhlašte klimatickou nouzi, vyzval státy světa šéf OSN. Podpora fosilních paliv je podle něj nepřijatelná

Upozornil rovněž na fakt, že peníze investované do zotavení ekonomik poznamenaných pandemií koronaviru pořád častěji míří do odvětví spojených se spotřebou fosilních paliv, a nikoli tam, kde se využívají obnovitelné zdroje energie.

Čína chce víc energie z obnovitelných zdrojů

Na jednodenním summitu má vystoupit sedm desítek šéfů států a vlád z celého světa. S napětím se čekalo zejména na projevy státníků z Indie, Japonska nebo Číny, tedy zemí, které patří k velkým producentům emisí.

Čínský prezident podle agentury Reuters slíbil do deseti let snížení emisí CO2 v poměru k HDP o 65 procent. Do roku 2030 by podle něj mělo 25 procent spotřebované energie pocházet z obnovitelných zdrojů.

Indický premiér Naréndra Módí řekl, že jeho země do roku 2022 zvýší kapacitu obnovitelných zdrojů na 175 gigawatt, do roku 2030 by to mělo být už 450 gigawatt. Podle něj je Indie na dobré cestě ke splnění závazků vyplývajících z pařížské klimatické dohody, přijaté právě před pěti lety.