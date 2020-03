Počet nakažených koronavirem ve světě přesáhl 145 tisíc. V Číně epidemie zmírňuje tempo

Nákaza novým typem koronaviru se po celém světě od začátku jeho šíření potvrdila u více než sto čtyřiceti pěti tisíc lidí. Vyplývá to z údajů na speciálním webu badatelů z americké Johns Hopkins University, kteří globální epidemii monitorují. Aktuální statistiky ale potvrzují, že epidemie v pevninské Číně v posledních dnech pomalu polevuje. Ohnisko nákazy se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) přesunulo do Evropy. První úmrtí v pátek večer ohlásila Ukrajina, která od 17. března uzavře hranice a přeruší lety.