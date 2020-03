„Jako by přišla apokalypsa, nikde tu nikdo není,“ popisují Italové život v karanténě. Z Říma se stalo město duchů

Tisíce lidí mohou skončit bez práce

Všechny italské restaurace a bary musejí nově zavřít už v šest hodin večer. „Je to, jako by přišla apokalypsa, nikde tu nikdo není,“ řekl agentuře Reuters Mario Monfreda, který provozuje restauraci v rezidenční čtvrti italského hlavního města. Podle Monfredy by mohly být ekonomické dopady opatření mnohem horší než dopady koronaviru samotného.

Nařízení, která mají zabránit šíření koronaviru, tvrdě dopadla na cestovní ruch v Benátkách. Město, které v posledních letech volalo spíše po omezení masového turismu, nyní podle agentury APA touží po návratu návštěvníků z ciziny.

„Gondoly jsou prázdné, kavárny na náměstí svatého Marka se zavírají,“ popsala situaci ve městě agentura. Zavřená je také slavná kavárna Florian, kterou v minulosti navštívili například Richard Wagner či Ernest Hemingway. Z ulic zmizely i stánky se suvenýry. Pokud se turisté do města brzy nevrátí, mohlo by podle odborníků přijít v Benátkách o práci až 10 tisíc lidí.