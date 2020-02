Roky ekonomického rozkladu skončily, na Marsu budeme první, slíbil Trump v projevu o stavu unie

Spojené státy prožívají nejlepší ekonomický rozkvět v historii. Na úvod tradičního projevu o stavu unie to před oběma komorami Kongresu prohlásil americký prezident Donald Trump. V proslovu dále slíbil intenzivnější boj proti drogám a vymýcení AIDS do konce desetiletí. Kongres požádal o uvolnění peněz za účelem dostat Američany jako první na Mars. Prezident v projevu rovněž v souvislosti s imigrací zdůraznil, že do USA vede pouze legální cesta.