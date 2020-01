Proces ústavní žaloby na Trumpa vstupuje do další fáze. V Senátu zazní obhajoba a obžaloba

Senátní republikáni chtějí řeči ve čtyřech dnech

Šéf republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell v předloze organizační rezoluce, která unikla do amerických médií, navrhl, aby úvodní projevy obžaloby a obhajoby trvaly 24 hodin na každé straně sporu. Projevy by přitom měly být rozloženy maximálně do čtyř dnů.

Po čtyřech dnech úvodních řečí by podle návrhu měli senátoři dostat až 16 hodin na dotazy na zástupce obžaloby i obhajoby. Následovat má čtyřhodinová debata. O tom, zda budou pozváni svědci a zda budou moci být předloženy nové důkazy, by se podle McConnellova návrhu mělo rozhodnout až po otázkách senátorů a debatě, tedy pravděpodobně až příští týden. Demokraté požadovali, aby se o svědcích rozhodlo co nejdříve.

Vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer uvedl, že se McConnell snaží impeachmentový proces co nejrychleji vyřídit. V prohlášení Schumer kritizoval také snahu republikánů zkomplikovat předvolání svědků. Návrh rezoluce, ke kterému může předložit dodatky, označil za „národní ostudu“. Bílý dům naopak návrh na rychlý proces přivítal.