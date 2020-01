Solejmáního lze přirovnat k sovětským poradcům, Írán nyní aktivuje milice v zahraničí, říká publicista Novotný

Jak Teherán zareaguje? Jsou tu hrozby odvetou, ale do jak silné odvety nejen rétorické by se mohl Írán pustit? Jak bude reagovat navenek a jak dovnitř? Připomenu, že v posledních letech dochází k demonstracím vůči tamnímu režimu, takže je otázkou, co se bude dít?

Takže je to člověk, který kromě toho, že je asi opravdu docela dobrým stratégem, tak je zároveň i svého druhu celebritou, jakkoli pěstovanou režimem. Spousta Íránců možná jeho smrt tolik neoželí jako režim, který je teokratický a který vyváží islámskou revoluci, ale v každém případě je to tvrdý políček Teheránu, bez diskuse.

Je to velice tvrdá rána, je to opravdu políček, je to facka. Tento člověk byl mozkem všech blízkovýchodních zahraničních operací. V jistém smyslu řídil všechny šíitské milice, které se vyskytují po všech koutech světa a především Blízkého východu. Byl i nefalšovanou celebritou, propaganda nejpozději od roku 2014, ale i dříve ho vykreslovala jako otcovského velitele, který jde se svými vojáky až na frontu, který se na povel rozpláče na pohřbu jednoho z nich. Skládají se o něm písničky i básně.

Nejstarší a nejvlivnější milicí tohoto typu je libanonský Hizballáh, strana Boží, která dokonce má zástupce v libanonské vládě, samozřejmě v parlamentu. Má politické křídlo, ale zároveň má vojenské křídlo. Jde o něco, co je u nás naprosto nepředstavitelné, jak v Evropě, tak ve Spojených státech. Zkrátka vedle oficiální libanonské armády existuje šíitská milice, která funguje jako paralelní armáda. Má zbraně, vojenské velení, uniformy, a dokonce vede nezávislou zahraniční politiku, protože Hizballáh poslal svoje vojáky bojovat za hranice do Sýrie.

Co se týče reakce navenek, ta může být různá. Já se domnívám, že nedojde k přímé konfrontaci mezi Spojenými státy a Íránem. Ta by pravděpodobně začala tím, že by Íránci napadli nejspíš raketami lodě nebo jednotky umístěné v zálivu blízko Iránu nebo na širším Blízkém východě.

Mimochodem, tyto milice získaly prestiž v okamžicích, kdy bojovaly s Islámským státem, podílely se na jeho porážce. Podobné domobrany vznikají i v Sýrii, lze mezi ně řadit i síly v Jemenu, dokonce existují zárodky podobných hnutí i v Afghánistánu mezi tamním šíitským obyvatelstvem, byť jich je velmi málo, to je spíš pro zajímavost.

Tato, řekněme, šíitská vojenská internacionála je velmi vlivná a může způsobit americkým cílům, a to nejen vojenským, spoustu trápení a ohrožení. I proto je asi rozumné požádat americké občany, aby se stáhli nejen z Iráku, ale i z jiných zemí regionu, kde jsou šíitské milice velmi silné.

Jak moc je v ohrožení Izrael? Týká se to také palestinských území?

Palestinské území teoreticky by mohlo na tuto vraždu reagovat útokem na Izrael, ale pravděpodobně se to nestane, neboť hnutí Hamas navzdory své velmi špatné pověsti až tak blízce s Íránem nespolupracuje už proto, že je to sunnitské hnutí. Co se týče islámského džihádu, což je palestinská organizace, která je řádově menší, tak ta by teoreticky mohla nějakým způsobem Izrael napadnout, ale rozhodně to nebude tak silný útok, jaký by byl v případě Hamasu.

Samotný Izrael bude v nebezpečí především ze strany Hizballáhu, tedy ze své severní hranice. To znamená, pokud na něj někdo bude útočit, bude to libanonské hnutí Hizballáh, respektive nově vytvořené syrské šíitské milice, které u jižní syrské hranice, severní hranice Izraele, mají základny a odtamtud by mohl být židovský stát ohrožen, což si myslím, že se také stane. Otázka je, jak silný ten útok bude.