Na severovýchodě Sýrie zůstávají stovky amerických vojáků. Podle kritiků je to pro boj s IS málo

Podle prezidenta Donalda Trumpa uklidňují američtí vojáci rozbouřenou situaci na severovýchodě Sýrie a nedovolí radikálním islamistům znovu získat ztracenou moc a sílu.

Američtí experti však varují, že nebezpečí v podobě takzvaného Islámského státu sice zrovna není vidět, je ale neustále přítomné. „Mluvíme o třiceti tisících bojovníků IS a al-Káidy, kteří jsou stále v Sýrii a Iráku,“ upozorňuje Seth Jones, bezpečnostní analytik z think tanku Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Proti IS se nikomu bojovat nechce

Vlajky teroristické organizace ze syrských měst zmizely a mnozí její bojovníci se ukryli v odlehlých pouštních oblastech. Podle původních plánů je měly pronásledovat hlavně kurdské milice. Ty ale po oznámeném stažení Američanů začaly bojovat s tureckými silami a nikdo jiný se do čela tažení proti islamistům nepostavil.

„Nevidíme žádnou vůli syrského režimu, Ruska a Íránu pustit se do těchto těžkých bojů. To dává Islámskému státu prostor pro přeskupení,“ varuje odborník na mezinárodní bezpečnost Brian Katz.

Ruská armáda ale jinak prostor uvolněný Američany zabírá. Slibem ochrany a rozdáváním humanitární pomoci se snaží získat na svoji stranu místní obyvatele.