Stát podle Decroix nemá možnosti, jak Babišovo řešení střetu zájmů kontrolovat


před 19 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
61 minut
OVM 1. část: Debata kolem řešení Babišova střetu zájmů
Zdroj: ČT24

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) podle ministryně spravedlnosti v demisi Evy Decroix (ODS) chce vyřešit svůj střet zájmů právní konstrukcí, kterou český právní řád nezakazuje, ale zároveň pro ni nemá konkrétní paragrafy. Takzvaný slepý fond totiž není v tuzemsku právně ošetřen, řekla v Otázkách Václava Moravce. Končící šéfka resortu má obavy, že stát nemá dost možností kontrolovat, jestli je řešení střetu zájmů dostatečné. Předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká (Motoristé sobě) s tím nesouhlasí.

„Je v zájmu této země a je legitimním požadavkem, aby byl střet zájmů Andreje Babiše vyřešen. Očekáváme to řešení a samozřejmě ho budeme kontrolovat. Pojďme vést diskuzi, jestli máme mít slepé fondy, jestli máme mít úřad, který bude střet zájmů kontrolovat. Pojďme diskutovat o tom, zda má stát dostatečné kompetence a pravomoci k tomu, aby kontroloval a aby ověřil, zda navržené řešení střetu zájmů je dostatečné. Když se podíváme do zahraničních úprav, tak v některých je třeba to, že správce slepého fondu může jmenovat soud,“ uvedla Decroix.

Připomněla, že vzhledem k minulosti a řadě rozsudků systém není schopen reagovat včas na střet zájmů, protože není dostatečně silný a neobsahuje dostatečné nástroje. „V minulém volebním období bylo zřejmé, že ačkoliv Andrej Babiš říkal ‚nejsem ve střetu zájmů‘, teprve s odstupem několika let se ukazuje, že došlo k čerpání neoprávněných prostředků, a stát tahá nyní za kratší konec, protože musí nazpět poměrně složitě vymáhat prostředky, které byly čerpány ze státního nebo evropského rozpočtu,“ upozornila ministryně v demisi.

S tím ale nesouhlasí Vesecká. Navíc odmítá, aby vznikala nová legislativa. „Zejména nemohu souhlasit s tím, aby docházelo k vytváření nové legislativy nebo k jejímu rozšiřování, protože Motoristé šli do voleb s tím, že naopak nechtějí další zaplevelování legislativních předpisů. A pokud se týká jakéhokoliv dalšího úřadu, byrokracie, tak to už vůbec ne,“ konstatovala.

Agrofert se podle soudu nemohl ucházet o veřejné zakázky, když byl Babiš premiérem
Sídlo holdingu Agrofert v Praze

Poslankyně STAN a místopředsedkyně rozpočtového výboru Věra Kovářová doplnila, že Babiš má nyní v podstatě do hlasování o důvěře vládě čas na to, aby střet zájmů vyřešil. „Je důležité, aby z toho bylo patrno, že půjde o oddělení politické a ekonomické moci, a aby se vyvrátily pochybnosti, které zde zaznívají,“ sdělila.

Podle předsedkyně senátorského klubu ANO Jany Mračkové Vildumetzové nikdo nečekal, že Babiš přijde s tím, že se vzdá Agrofertu. „Já musím říct, že to, co deklaroval, tak to samozřejmě splní,“ podotkla a doplnila, že i prezident Petr Pavel byl s navrženým řešením spokojený. Na otázku, zda má pochybnosti, Mračková Vildumetzová odpověděla: „Pochybnosti v žádném případě nemám.“

Způsob řešení střetu zájmů ještě před jeho jmenováním premiérem po Babišovi požadoval prezident. Předseda hnutí ANO, které vyhrálo říjnové sněmovní volby, ve videu na sociálních sítích uvedl, že se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. S firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude podle Babiše spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti.

Babišovo oznámení o Agrofertu Bendu uklidnilo. Muselo to být těžké, míní Malá
Události, komentáře (5. 12. 2025)

Výběr redakce

Stát podle Decroix nemá možnosti, jak Babišovo řešení střetu zájmů kontrolovat

Stát podle Decroix nemá možnosti, jak Babišovo řešení střetu zájmů kontrolovat

před 19 mminutami
Útok v Sydney má řadu obětí. Cílil na židovskou komunitu

Útok v Sydney má řadu obětí. Cílil na židovskou komunitu

10:20Aktualizovánopřed 41 mminutami
Jan Birke opouští SOCDEM

Jan Birke opouští SOCDEM

před 44 mminutami
Kolemjdoucí bleskově odzbrojil střelce v Sydney

Kolemjdoucí bleskově odzbrojil střelce v Sydney

před 1 hhodinou
Po střelbě na Brownově univerzitě v USA zemřeli nejméně dva lidé

Po střelbě na Brownově univerzitě v USA zemřeli nejméně dva lidé

00:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Zelenskyj připustil, že Ukrajina by mohla udělat kompromis ohledně NATO

Zelenskyj připustil, že Ukrajina by mohla udělat kompromis ohledně NATO

12:13Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ropa za agenty pro Madura. Zabavený tanker měl pomoci Kubě, píše NYT

Ropa za agenty pro Madura. Zabavený tanker měl pomoci Kubě, píše NYT

před 3 hhodinami
Nejstarší hongkongská prodemokratická strana oznámila rozpuštění

Nejstarší hongkongská prodemokratická strana oznámila rozpuštění

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Stát podle Decroix nemá možnosti, jak Babišovo řešení střetu zájmů kontrolovat

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) podle ministryně spravedlnosti v demisi Evy Decroix (ODS) chce vyřešit svůj střet zájmů právní konstrukcí, kterou český právní řád nezakazuje, ale zároveň pro ni nemá konkrétní paragrafy. Takzvaný slepý fond totiž není v tuzemsku právně ošetřen, řekla v Otázkách Václava Moravce. Končící šéfka resortu má obavy, že stát nemá dost možností kontrolovat, jestli je řešení střetu zájmů dostatečné. Předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká (Motoristé sobě) s tím nesouhlasí.
před 19 mminutami

Jan Birke opouští SOCDEM

Dlouholetý starosta Náchoda a bývalý poslanec Jan Birke ukončil téměř po třiceti letech své členství v SOCDEM. Přiměly ho k tomu výsledky sobotního sjezdu strany i složení nového vedení sociální demokracie. Kritizoval rovněž návrh na prodej Kulturního domu Střelnice v Hradci Králové, který straně patří. Vyplynulo to z jeho nedělního prohlášení.
před 44 mminutami

Klidné hodiny využívají k nakupování nejen lidé s autismem

Klidné hodiny při nakupování využívají nejen lidé s autismem, ale i senioři nebo rodiny s dětmi. Letos je zavedly dva řetězce a podle jejich zástupců je lidé využívají. Ve speciálním režimu je v obchodech jednu nebo dvě hodiny týdně vypnuté rádio, ztlumená světla i speciálně proškolený personál. Podobný koncept letos zavedly i olomoucké vánoční trhy.
před 5 hhodinami

Michelin posune Česko na světové mapě gastronomie, míní odborníci

Michelinův průvodce rozdal prestižní hvězdy restauracím. Také letos uspěly podniky z Česka, je jich však více než dříve a nachází se i mimo Prahu. Podle herce, blogera a autora Gastromapy Lukáše Hejlíka posune úspěch oceněných restaurací českou gastronomii výš na světové mapě. S tím souhlasí i prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek, podle kterého díky tomu Česko nebude dírou na mapě Michelinu. O současné české gastronomii, jejím rozvoji, ale i problémech debatovali hosté v Událostech, komentářích z ekonomiky, kterými provázely Nina Ortová a Jitka Fialková.
před 6 hhodinami

Fiala připravil nové vládě zprávu o stavu Česka

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) zveřejnil zprávu o stavu země, v pondělí při výměně vlády ji předá svému nástupci Andreji Babišovi (ANO). Materiál s fakty a daty připravil, aby Česko mohlo pokračovat bez chaosu, řekl ve videu na síti X natočeném ve vyklizených prostorách vlády. Česko je ve velmi dobré kondici, dodal.
08:49Aktualizovánopřed 6 hhodinami

V předvánočním období jsou lidé k charitám štědřejší

V předvánoční době darují Češi charitativním organizacím nejvíc. Během adventu totiž mimo jiné přispívají i lidé, kteří jinak sbírky nepodporují. Zajímají je příběhy nemocných dětí, samoživitelky, senioři, válkou zasažená Ukrajina nebo třeba situace v rozvojových státech. Právě organizaci, která vybírá peníze na pomoc Ukrajině, dorazil rekordní dar ve výši sto milionů od jediného přispěvatele.
před 7 hhodinami

Obce podporují mladé rodiny. Za novorozence nabízí rodičům i deset tisíc korun

Odchod mladých a malá porodnost. Mnohá menší města a obce se potýkají s postupným vylidňováním. Řada z nich proto například zvyšuje finanční příspěvek na novorozence. Od příštího roku dostanou dvojnásobnou částku – tedy deset tisíc korun – děti ve městě Brumov-Bylnice. Stejný příspěvek mají od letošního července i pro rodiče v Jeseníku nebo Valašských Kloboukách. Naopak obec Modrava letos příspěvek snížila z původních šedesáti tisíc na nynějších deset tisíc korun.
před 8 hhodinami

Erozní vyhláška má řešit i vítr, Motoristé plánují změny

Ministerstvo životního prostředí představilo pravidla, která mají zajistit větší ochranu půdy před erozí způsobenou kromě vody i větrem. Agrární komoře vadí, že s ní resort změny dostatečně neprojednal a není ani úplně jasné, jak se budou posuzovat jednotlivé případy. Vyhlášku kritizují i Motoristé. Nová pravidla mají platit od července.
před 9 hhodinami
Načítání...