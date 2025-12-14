Stát podle Decroix nemá možnosti, jak Babišovo řešení střetu zájmů kontrolovat

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) podle ministryně spravedlnosti v demisi Evy Decroix (ODS) chce vyřešit svůj střet zájmů právní konstrukcí, kterou český právní řád nezakazuje, ale zároveň pro ni nemá konkrétní paragrafy. Takzvaný slepý fond totiž není v tuzemsku právně ošetřen, řekla v Otázkách Václava Moravce. Končící šéfka resortu má obavy, že stát nemá dost možností kontrolovat, jestli je řešení střetu zájmů dostatečné. Předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká (Motoristé sobě) s tím nesouhlasí.
„Je v zájmu této země a je legitimním požadavkem, aby byl střet zájmů Andreje Babiše vyřešen. Očekáváme to řešení a samozřejmě ho budeme kontrolovat. Pojďme vést diskuzi, jestli máme mít slepé fondy, jestli máme mít úřad, který bude střet zájmů kontrolovat. Pojďme diskutovat o tom, zda má stát dostatečné kompetence a pravomoci k tomu, aby kontroloval a aby ověřil, zda navržené řešení střetu zájmů je dostatečné. Když se podíváme do zahraničních úprav, tak v některých je třeba to, že správce slepého fondu může jmenovat soud,“ uvedla Decroix.
Připomněla, že vzhledem k minulosti a řadě rozsudků systém není schopen reagovat včas na střet zájmů, protože není dostatečně silný a neobsahuje dostatečné nástroje. „V minulém volebním období bylo zřejmé, že ačkoliv Andrej Babiš říkal ‚nejsem ve střetu zájmů‘, teprve s odstupem několika let se ukazuje, že došlo k čerpání neoprávněných prostředků, a stát tahá nyní za kratší konec, protože musí nazpět poměrně složitě vymáhat prostředky, které byly čerpány ze státního nebo evropského rozpočtu,“ upozornila ministryně v demisi.
S tím ale nesouhlasí Vesecká. Navíc odmítá, aby vznikala nová legislativa. „Zejména nemohu souhlasit s tím, aby docházelo k vytváření nové legislativy nebo k jejímu rozšiřování, protože Motoristé šli do voleb s tím, že naopak nechtějí další zaplevelování legislativních předpisů. A pokud se týká jakéhokoliv dalšího úřadu, byrokracie, tak to už vůbec ne,“ konstatovala.
Poslankyně STAN a místopředsedkyně rozpočtového výboru Věra Kovářová doplnila, že Babiš má nyní v podstatě do hlasování o důvěře vládě čas na to, aby střet zájmů vyřešil. „Je důležité, aby z toho bylo patrno, že půjde o oddělení politické a ekonomické moci, a aby se vyvrátily pochybnosti, které zde zaznívají,“ sdělila.
Podle předsedkyně senátorského klubu ANO Jany Mračkové Vildumetzové nikdo nečekal, že Babiš přijde s tím, že se vzdá Agrofertu. „Já musím říct, že to, co deklaroval, tak to samozřejmě splní,“ podotkla a doplnila, že i prezident Petr Pavel byl s navrženým řešením spokojený. Na otázku, zda má pochybnosti, Mračková Vildumetzová odpověděla: „Pochybnosti v žádném případě nemám.“
Způsob řešení střetu zájmů ještě před jeho jmenováním premiérem po Babišovi požadoval prezident. Předseda hnutí ANO, které vyhrálo říjnové sněmovní volby, ve videu na sociálních sítích uvedl, že se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. S firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude podle Babiše spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti.