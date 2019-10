Turecko brzy udeří na severu Sýrie, potvrdil Bílý dům. Američané operaci nepodpoří

O Kurdech se prohlášení Bílého domu, zveřejněné nezvykle v neděli pozdě večer, vůbec nezmiňuje. Podle Bílého domu bylo vydáno po telefonátu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem.

Turecko podle Washingtonu převezme odpovědnost za zahraniční bojovníky IS, které zadržely kurdské jednotky.

Jde nám o návrat běženců, tvrdí Erdogan

Turecký prezident zdůrazňuje, že pro Turecko zůstává hlavním cílem vytvoření „mírového koridoru“ pro návrat uprchlíků na sever Sýrie. Do Turecka přišlo podle tisku na 3,6 milionu Syřanů. Erdogan už pohrozil, že pokud Unie a další velmoci budou s vybudováním bezpečnostní zóny otálet, bude nucen běžence pustit do Evropy.

Podle Ankary by se tato zóna měla rozprostírat do hloubi 30 kilometrů syrského území a měla by být zbavena kurdských milicí. Turecko obviňuje Spojené státy z pomalého postupu při vytváření zóny. Obě země se navíc rozcházejí v názoru na to, jak daleko by oblast měla zasahovat do Sýrie a kdo by ji měl ovládat.