Americká armáda se začala „obezřetně“ stahovat ze Sýrie

Už ve čtvrtek informovala o stahování materiálu amerických jednotek ze Sýrie CNN. Nejmenovaný americký činitel to pak sdělil i agentuře AFP, i on ale odmítl z bezpečnostních důvodů poskytnout bližší informace. CNN tvrdí, že stahovat by se měly jednotky nejprve ze severu země. Tam Američané pomáhali kurdským milicím bojovat proti IS. Trump v prosinci prohlásil, že IS byl v Sýrii už poražen, a proto se USA stáhnou.