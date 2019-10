Na tahu je Gantz. Izraelský prezident jej po neúspěchu Netanjahua pověřil sestavením vlády

Gantz byl šéfem generálního štábu armády v letech 2011–2015, do politiky ale vstoupil až loni v prosinci. Jeho hlavním cílem bylo odstranit z premiérského křesla Benjamina Netanjahua, kterého opakovaně kritizoval jako zkorumpovaného politika posedlého mocí.

Loni založil stranu Nezlomný Izrael, která se pak letos v únoru spojila do středové koalice Modrobílí s centristickou stranou Ješ Atid někdejšího ministra financí Jaira Lapida a s další novou formací Telem exministra obrany Mošeho Jaalona.

Gantz chce zejména sjednotit zemi a dát do pořádku státní správu, která se podle něj po deseti letech Netanjahuovy vlády nachází v rozkladu.

Nabízí vizi větší liberalizace společnosti, chce prosadit laický kabinet a třeba sňatky osob stejného pohlaví. Chtěl by také zabránit obviněným politikům zasedat v Knesetu, posílit postavení menšin, omezit moc hlavního rabinátu země zejména v otázce svateb, investovat do školství či zdravotnictví nebo opět nastartovat mírový proces s Palestinci. Ve vztahu k Palestincům hodlá prosazovat oddělení Izraelců od Palestinců, aniž by zmiňoval vznik dvou států vedle sebe.