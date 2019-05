Netanjahuovi končí termín pro sestavení vlády. Jednání zasekl spor o narukování ultraortodoxních židů

Dvě ultraortodoxní strany, které chtějí jít s Netanjahuem do vlády, podporu chystanému brannému zákonu odmítají. „Ultraortodoxní strany chtějí podpořit své voličstvo tím, že omezí počet ultraortodoxních židů, kteří půjdou do armády. Pravicový exministr obrany Lieberman chce toto číslo naopak navýšit,“ uvedl politolog z Bar-Ilanovy univerzity Jonathan Rynhold.

Předčasné volby se v Izraeli konaly 9. dubna . Netanajahuův Likud získal v parlamentu 35 křesel. Do vládní koalice s ním chtěly vstoupit dvě ultraortodoxní strany, jež mají dohromady 16 mandátů, dále Pravicový svaz s pěti mandáty a středopravicová strana Kulanu se čtyřmi poslanci. Netanjahu, kterého prezident Reuven Rivlin pověřil sestavením kabinetu , by tak dal ve 120členném parlamentu dohromady 60 křesel.

„Tento návrh zákona (o branné povinnosti) se stal symbolem a my se svých symbolů nevzdáme,“ uvedl Lieberman. Dodal, že pokud jeho podmínky nebudou splněny, měly by se konat nové volby, ke kterým už na začátku týdne nakročil parlament. Ten už zákon o svém rozpuštění v prvním čtení odhlasoval, pokud se pro to vysloví i ve dvou zbývajících, budou se předčasné volby konat.

Netanjahu Liebermana obvinil, že může za zablokování koaličních rozhovorů. „Není pro to důvod a není důvod další rok a půl paralyzovat zemi. Existují skvělá řešení, a když bude vůle, může být vše vyřešeno do dvou minut,“ citoval premiéra list The Times of Israel.

O pověření sestavením vlády se teď hlásí lídr opozice Benny Gantz, bývalý generál a šéf armády a současně kritik Netanjahuovy politiky. „Jenže ten zdaleka nemá potřebné mandáty. To je rébus, jehož řešením můžou být nové volby,“ uvedl zpravodaj ČT na Blízkém východě David Borek. V Izraeli už se hovoří o záříjovém termínu.